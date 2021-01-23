Сотні військових, які охороняли Капітолій, інфікувалися Covid-19 – ЗМІ

Військових не завжди розміщали в нормальних умовах

Військові та законодавці побоюються, що спалах стане ще масовішим

Серед військовослужбовців Національної гвардії США, які охороняли Капітолій після заворушень, стався спалах коронавірусу. Серед військових сотні хворих та тих, хто перебуває на карантині.

Про це повідомляє Politico з посилання на джерела в Нацгвардії.

Керівництво Нацгвардії США відмовилося офіційно надати кількість інфікованих серед військових, які були залучені до охорони Капітолія. Водночас військові та законодавці побоюються, що цей спалах стане ще масовішим.

Зазначається, що хоч нацгвардійців й намагалися перевірити на коронавірус після прибуття до Вашингтону, але тест перед відправкою здавали не всі, декому тільки поміряли температуру.

Як пише агентство, проблема ускладнилася після інавгурації Байдена, оскільки тисячам військовослужбовцям, які охороняли Капітолій, довелося звільнити будівлі та відправитися на відпочинок в готелі. Однак військових не завжди розміщали в нормальних умовах, наприклад, один з підрозділів був змушений жити в закладі з одною ванною на всіх.

У Сенаті вже почали розслідувати цю проблему, приділяючи особливу увагу тому, як Нацгвардія впроваджує заходи протидії коронавірусу. Сенатори вважають, що розміщення військових в переповнених закладах створило небезпеку поширення коронавірусу.

Зазначимо, лідер республіканців у Сенаті США звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні в ході протесту прихильників Трампа сталися заворушення. В ході заворушень протестувальники увірвалися до Капітолію та вчинили там погром. Заворушення також призвели до жертв серед протестувальників та правоохоронців.

До слова, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.