Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік визнав занепад нашої науки

Україна може створити власну вакцину, але потрібні роки для випробування

За словами науковця, «раніше вакцини відпрацьовувались десятиліттями»…

Директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало визнав факт занепаду вітчизняної біологічної науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу.

«Зараз робляться спроби розробити вакцину проти коронавірусу в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України, спільно з компанією «Діапроф-мед». Але наскільки я знаю, вона тільки пройшла доклінічні випробування, їм належить пройти ще три стадії клінічних випробувань. Крім того, роботу зі створення вакцини розгорнула група з львівського Інституту біології клітини під керівництвом академіка НАН Андрія Сибірна», – сказав він.

Також, Тукало розповів, що являють собою клінічні випробування вакцини.

«Перший етап – близько 30 осіб. Випробування спрямовані на відповідь вакцини, щоб не було серйозних побічних ефектів і летальних випадків. Другий етап – до 500 осіб. І третій – 30 тис. осіб, треба дочекатися шести місяців після вакцинації – що буде. Зараз практично жодна вакцина цей піврічний період не пройшла. Хіба що китайська, яку планує закупити Україна. До речі, швидше за все, при третьому етапі клінічних випробувань китайської вакцини використовувалися саме військовослужбовці, інакше не зрозуміло, звідки вони так швидко знайшли стільки добровольців», – зазначив біолог.

За словами академіка, «раніше вакцини десятиліттями відпрацьовувались».

«Щоб детально вивчити наслідки для здоров'я людей різних груп. Але у випадку з коронавірусом все, як то кажуть, горить», – зазначив вчений.

Крім того, Тукало пояснив летальні випадки після вакцинації від коронавірусу.

«Коронавірус – дуже підступний. Тут треба розібратися: це наслідки вірусу, самої вакцинації або ще чогось. Можливо – якісь алергічні реакції», – зазначив він.

Водночас Тукало розповів, скільки має коштувати вакцина.

«Нормальна ціна, незалежно від типу, – до $20. При цьому вакцина РНК-типу AstraZeneca, наприклад, коштує $10, а китайська вакцина Sinovac – $18», – каже академік.

Доктор біологічних наук визнав, що за роки незалежності України не було створено жодної вакцини.

«Хоча у Харкові знаходиться Інститут мікробіології ім. Мечникова, це був найсильніший інститут свого роду у Радянському Союзі. Ще були інститути у Києві, Одесі. Все розгромили. Навіть не знаю, чи залишилися там люди, які розуміють, як робити вакцини», – сказав він.

Академік зазначив, що Україна може створити власну вакцину, але потрібні роки для випробування.

«Ми змогли б, є фахівці. Але для цього необхідні серйозні кошти, і головне – сучасні лабораторії типу BSL-3. Вакцину, умовно кажучи, і студент зробити може. Найголовніше і найскладніше – це випробування», – додав фахівець.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.