Російський пенсіонер помер через годину після щеплення проти коронавірусу

Після введення першого компонента вакцини пенсіонер провів під наглядом лікарів передбачені пів години та пішов додому

Щеплення пенсіонеру робили в районній поліклініці, помер він дорогою додому

У російському Санкт-Петербурзі 80-річний місцевий житель «миттєво» помер за годину після щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу.

У комітеті з охорони здоров'я міста виданню «Фонтанка.ру» розповіли, що пенсіонер із Красногвардійського району «помер протягом години після вакцинації».

«Після введення першого компонента вакцини провів під наглядом лікарів передбачені пів години. Причину смерті встановлять експерти бюро судмедекспертизи», – пояснили чиновники.

Щеплення пенсіонеру робили в районній поліклініці, помер він дорогою додому.

Також радіостанції «Ехо Москви» повідомили, що причини смерті чоловіка в Санкт-Петербурзі ще не встановили.

Зазначимо, у РФ безоплатно імунізують проти коронавірусу російськими вакцинами «Супутник V» і «ЕпіВакКорона». Вакцину проти коронавірусу в Росії ввели понад 8 млн осіб, повідомляло 16 квітня агентство РБК.

До слова, у квітні президент Аргентини захворів на Covid-19 після щеплення російською вакциною.

Також у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.