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    Оперативні дані: за добу в Україні майже 700 нових хворих на Covid-19

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    23 серпня в Україні зафіксовано 692 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 - Оперативні дані: за добу в Україні майже 700 нових хворих на Covid-19
    23 серпня в Україні зафіксовано 692 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована в Києві

    За минулу добу, 23 серпня, в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – чотири). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 410 осіб;
    • летальних випадків – 27;
    • одужало – 345 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 17 236 осіб,
    • методом ІФА – 3 802 особи,
    • експрес-тестами – 14 820 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 275 863 особа;
    • одужало – 2 201 778 особи;
    • летальних випадків – 53 501;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

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    Нагадаємо, 22 серпня в Україні було зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    Оперативні дані: за добу в Україні майже 700 нових хворих на Covid-19