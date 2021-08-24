Оперативні дані: за добу в Україні майже 700 нових хворих на Covid-19

Найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована в Києві

За минулу добу, 23 серпня, в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – чотири). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 410 осіб;

летальних випадків – 27;

одужало – 345 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 17 236 осіб,

методом ІФА – 3 802 особи,

експрес-тестами – 14 820 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 275 863 особа;

одужало – 2 201 778 особи;

летальних випадків – 53 501;

проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

Нагадаємо, 22 серпня в Україні було зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.