Оперативні дані: за добу в Україні майже 700 нових хворих на Covid-19
Найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована в Києві
За минулу добу, 23 серпня, в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – чотири). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 410 осіб;
- летальних випадків – 27;
- одужало – 345 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 17 236 осіб,
- методом ІФА – 3 802 особи,
- експрес-тестами – 14 820 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 275 863 особа;
- одужало – 2 201 778 особи;
- летальних випадків – 53 501;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.
Нагадаємо, 22 серпня в Україні було зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.