Австрія передасть Україні ще пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Відтоді до нас прибули понад 17 мільйонів доз вакцин від чотирьох виробників — AstraZeneca, Sinovac, Pfizer та Moderna

Перші 250 тисяч препаратів прибудуть в Україну вже 23 серпня

Австрія передасть Україні пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Про це пише видання Nachrichten з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.

Так, перша половина препаратів прибуде в Україну разом із міністром закордонних справ Австрії Олександром Шалленбергом, який візьме участь у першому саміті Кримської платформи. Другу половину Україна отримає осінню.

За словами Шалленберга, Австрія не може припинити боротьбу з пандемією, поки люди, «що живуть в безпосередній близькості від Європи», не пройдуть вакцинацію.

Міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштейн наголосив, що пандемію можна перемогти, якщо боротися з нею усім світом. За його словами, Австрії пощастило, оскільки ця країна має велику кількість вакцин, тому вона має зробити «свій внесок в забезпечення доступності достатньої кількості щеплень в усьому світі».

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я Австрії у травні вирішило припинити використання препарату AstraZeneca. Проте причиною стали не сумніви щодо безпечності вакцини, а проблеми з доставкою від виробника.

Нагадаємо, Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.

Як повідомлялося, Велика Британія зареєструвала новий препарат для лікування коронавірусу.

Як відомо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.



