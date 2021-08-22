Австрія передасть Україні ще пів мільйона доз вакцини AstraZeneca
Перші 250 тисяч препаратів прибудуть в Україну вже 23 серпня
Австрія передасть Україні пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Про це пише видання Nachrichten з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.
Так, перша половина препаратів прибуде в Україну разом із міністром закордонних справ Австрії Олександром Шалленбергом, який візьме участь у першому саміті Кримської платформи. Другу половину Україна отримає осінню.
За словами Шалленберга, Австрія не може припинити боротьбу з пандемією, поки люди, «що живуть в безпосередній близькості від Європи», не пройдуть вакцинацію.
Міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштейн наголосив, що пандемію можна перемогти, якщо боротися з нею усім світом. За його словами, Австрії пощастило, оскільки ця країна має велику кількість вакцин, тому вона має зробити «свій внесок в забезпечення доступності достатньої кількості щеплень в усьому світі».
Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я Австрії у травні вирішило припинити використання препарату AstraZeneca. Проте причиною стали не сумніви щодо безпечності вакцини, а проблеми з доставкою від виробника.
Нагадаємо, Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.
Як повідомлялося, Велика Британія зареєструвала новий препарат для лікування коронавірусу.
Як відомо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.
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