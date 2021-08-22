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    Австрія передасть Україні ще пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

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    Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Відтоді до нас прибули понад 17 мільйонів доз вакцин від чотирьох виробників &mdash; AstraZeneca, Sinovac, Pfizer та Moderna - Австрія передасть Україні ще пів мільйона доз вакцини AstraZeneca
    Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Відтоді до нас прибули понад 17 мільйонів доз вакцин від чотирьох виробників — AstraZeneca, Sinovac, Pfizer та Moderna
    Фото з відкритих джерел

    Перші 250 тисяч препаратів прибудуть в Україну вже 23 серпня

    Австрія передасть Україні пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Про це пише видання Nachrichten з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.

    Так, перша половина препаратів прибуде в Україну разом із міністром закордонних справ Австрії Олександром Шалленбергом, який візьме участь у першому саміті Кримської платформи. Другу половину Україна отримає осінню.

    За словами Шалленберга, Австрія не може припинити боротьбу з пандемією, поки люди, «що живуть в безпосередній близькості від Європи», не пройдуть вакцинацію.

    Міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштейн наголосив, що пандемію можна перемогти, якщо боротися з нею усім світом. За його словами, Австрії пощастило, оскільки ця країна має велику кількість вакцин, тому вона має зробити «свій внесок в забезпечення доступності достатньої кількості щеплень в усьому світі».

    Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я Австрії у травні вирішило припинити використання препарату AstraZeneca. Проте причиною стали не сумніви щодо безпечності вакцини, а проблеми з доставкою від виробника.

    Нагадаємо, Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.

    Як повідомлялося, Велика Британія зареєструвала новий препарат для лікування коронавірусу.

    Як відомо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.

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    Теги: Австрія вакцинація коронавірус
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    Австрія передасть Україні ще пів мільйона доз вакцини AstraZeneca