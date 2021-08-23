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    Свіжі Covid-дані: за добу в Україні понад 600 нових хворих

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    Українські медики готуються до нової хвилі епідемії коронавірусу - Свіжі Covid-дані: за добу в Україні понад 600 нових хворих
    Українські медики готуються до нової хвилі епідемії коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована в Києві

    Станом на ранок 22 серпня, в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 425 особа;
    • летальних випадків – 17;
    • одужало – 434 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 10 642 особи,
    • методом ІФА – 1 493 особи,
    • експрес-тестами – 7 496 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 275 171 особа;
    • одужало – 2 201 433 особи;
    • летальних випадків – 53 474;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1003 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: за добу в Україні понад 600 нових хворих