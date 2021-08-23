Свіжі Covid-дані: за добу в Україні понад 600 нових хворих

Найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована в Києві

Станом на ранок 22 серпня, в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 425 особа;

летальних випадків – 17;

одужало – 434 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 10 642 особи,

методом ІФА – 1 493 особи,

експрес-тестами – 7 496 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 275 171 особа;

одужало – 2 201 433 особи;

летальних випадків – 53 474;

проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1003 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19.