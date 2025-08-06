Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Отруєння у дитячому таборі на Львівщині: кількість госпіталізованих зросла до понад 40

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Отруєння у дитячому таборі на Львівщині: кількість госпіталізованих зросла до понад 40
4 серпня діти, які відпочивали в таборі Friendly Camp почали скаржитися на погане самопочуття
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Діти, які відпочивали в таборі Friendly Camp почали скаржитися на погане самопочуття

Станом на 11:00 6 серпня кількість госпіталізованих внаслідок масового отруєння у дитячому таборі Friendly Camp в Славському зросла до 41 людини, з них 39 – діти. Про це повідомила «Суспільному» генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко, передає «Главком».

4 серпня діти, які відпочивали в таборі Friendly Camp почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та пронос. Їх госпіталізували у Стрийську, Сколівську, Дрогобицьку та Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню.

Лікарі встановлюють, що стало причиною хвороби.

Нагадаємо, 4 серпня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку на Львівщині. До медичних закладів були доставлені 24 дитини з різних областей України віком від семи до 17 років. Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Теги: Львівщина отруєння діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед відкриттям заклад освятив священник, повідомив ресторатор
Сирих яєць більше не буде: Кацурін анонсував відкриття ресторану у Львові
4 серпня, 16:38
Сина Притули звати Марко
Притула вчетверте став батьком (фото)
4 серпня, 10:46
Хом’як став причиною виклику поліції
У Рівному діти викликали поліцію через зниклого хом’яка
4 серпня, 06:17
Кіберфахівцям вдалося отримати доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей
Розвідка отримала доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій
30 липня, 12:48
Процес повернення виявився надзвичайно складним
Україна повернула з окупації 11 дітей
19 липня, 11:33
86 795 немовлят народилось в Україні за пів року
За десять років народжуваність в Україні зменшилася у 2,2 рази
18 липня, 09:36
Поблизу Львова на автівку впало дерево: є постраждалі (фото)
Поблизу Львова на автівку впало дерево: є постраждалі (фото)
10 липня, 18:29
У Львові та області часткове затоплення ділянок доріг
Негода на Львівщині: поліція дала поради водіям
10 липня, 09:19
Невідомо, чи керувалася облрада під час формування списків партійним принципом, адже згадані депутати та чиновники пов'язані зі «Слугою народу»
Скандал у Кривому Розі: діти депутатів отримали путівки до Угорщини замість сімей військових
8 липня, 12:40

Здоров'я

Отруєння у дитячому таборі на Львівщині: кількість госпіталізованих зросла до понад 40
Отруєння у дитячому таборі на Львівщині: кількість госпіталізованих зросла до понад 40
В Україні пацієнти, хворі на рак, залишились без діагностики
В Україні пацієнти, хворі на рак, залишились без діагностики
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
На Закарпатті трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм
На Закарпатті трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм
Опіки у дітей: лікарка пояснила, що насамперед повинні робити батьки
Опіки у дітей: лікарка пояснила, що насамперед повинні робити батьки
Унікальний випадок: у Львові чоловік врятував дружину, ставши для неї донором
Унікальний випадок: у Львові чоловік врятував дружину, ставши для неї донором

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8421
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
5297
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4192
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua