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Розвідка отримала доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Розвідка отримала доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій
Кіберфахівцям вдалося отримати доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей
фото з відкритих джерел

Файли з інформацією про викрадення українських дітей передано до правоохоронних органів

Кіберфахівці Головного управління розвідки завдяки атаці на сервери з документацією так званої окупаційної влади Криму отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«У межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів так званого «уряду Криму». На цих ресурсах зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України», – йдеться у повідомленні.

Розвідка отримала доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій фото 1
Розвідка отримала доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій фото 2
Розвідка отримала доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій фото 3
Розвідники отримали доступ документації, яка підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій
Розвідники отримали доступ документації, яка підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій
фото: gur.gov.ua/ГУР

Вказано, що кіберфахівцям вдалося отримати доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, а також характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки. Крім того, у розпорядженні ГУР опинилися незаконні рішення про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з-поміж громадян РФ, адреси нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що файли з інформацією щодо викрадення українських дітей передали до правоохоронних органів. Їх проаналізують та долучать до кримінальних проваджень.  «Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину», – наголосив Юсов.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

До слова, Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолював Ілон Маск, припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій.

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Теги: депортація ГУР діти окуповані території

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