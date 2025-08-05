На Львівщині у дитячому таборі сталось масове отруєння: понад 20 постраждалих

До медичних закладів доставлені 24 дитини з різних областей України віком від семи до 17 років

На Львівщині госпіталізовано 24 дитини, які перебували на відпочинку у приватному дитячому таборі в одному з сіл Стрийського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

4 серпня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку. До медичних закладів доставлені 24 дитини з різних областей України віком від семи до 17 років. Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

За даними «Суспільного», йдеться про дитячий табір Friendly Camp, що розташований у селищі Славсько Стрийського району.

До слова, у Львові після масового отруєння відвідувачів знову 5 серпня відкривається ресторан «Китайський привіт». Ресторатор Михайло Кацурін зазначив, що напередодні запровадив у «Привіті» сучасну систему харчової безпеки ISO22000, яку використовують у міжнародних фуд-мережах та авіаційних кейтерінгах для усунення можливих проблем на будь-якому етапі створення страви.