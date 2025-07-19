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Україна повернула з окупації 11 дітей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна повернула з окупації 11 дітей
Процес повернення виявився надзвичайно складним
фото: Дарія Зарівна

Серед дітей, яких вдалося повернути з окупації п'ятеро рідних братів і сестер

Україна продовжує повертати своїх дітей з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Додому повернулися ще 11 українських дітей віком від 10 до 17 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радницю керівника Офісу президента України та операційну директорку Bring Kids Back UA Дарію Зарівну.

Особливо зворушливою є історія п'ятьох рідних братів і сестер, яких вивезли до Росії ще на початку повномасштабного вторгнення. Протягом довгого часу про них не було жодної інформації. Лише згодом діти самі змогли зв'язатися зі своєю повнолітньою сестрою в Україні та заявити про бажання повернутися додому.

Проте, як зазначила Зарівна, процес повернення виявився надзвичайно складним. Опіка в РФ чинила тиск, затягувала процес і навіть змушувала дітей змінювати свою позицію. Цей кейс вимагав понад року постійної та дуже непростої роботи.

Українська сторона висловлює подяку Державі Катар за посередництво, а також команді Офісу Омбудсмана за їхню витримку, фокус та принциповість у цій складній роботі.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

«Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил – їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі. Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову», – йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, наразі усі ці діти у безпеці.

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Теги: діти окупація росія Україна

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