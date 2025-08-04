Сирих яєць більше не буде: Кацурін анонсував відкриття ресторану у Львові

Відкриття ресторану «Китайській привіт» у Львові заплановане на вівторок, 5 серпня

У Львові після масового отруєння відвідувачів знову 5 серпня відкривається ресторан «Китайський привіт». Про це, як пише «Главком», повідомив власник закладу, ресторатор Міша Кацурін.

Кацурін зазначив, що напередодні запровадив у «Привіті» сучасну систему харчової безпеки ISO22000, яку використовують у міжнародних фуд-мережах та авіаційних кейтерінгах для усунення можливих проблем на будь-якому етапі створення страви.

«Ми завжди дуже відповідально ставилися до всіх систем у наших ресторанах, але це інший рівень», – запевнив Кацурін, пояснивши, що для приготування страв кухарі більше не використовуватимуть сирі яйця. Цей важливий продукт замінили пастеризованими яєчними сумішами.

Також, наголосив ресторатор, персонал закладу проходитиме регулярні огляди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

Окремо Кацурін додав, що його ресторан перед відкриттям освятив священнослужитель, оскільки навіть попри стандарти, без благословення справи не буде.

Нагадаємо, 16 липня Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. Й 11 гостей закладу розповіли про схожі симптоми.

Вже 18 липня кількість хворих, що отруїлися у ресторані, зросла до 70. Серед них – дев’ятеро дітей.

21 липня медики виявили у 45-х людей сальмонельоз після масового отруєння у закладі «Китайський привіт». Вони всі їли один і той самий десерт.

Наступного дня Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів повідомила, що лише семеро із 23 працівників львівського ресторану Міші Кацуріна мали медичні книжки. До лікарні вже було госпіталізовано 76 людей, серед яких 10 дітей та дві вагітні.

Пізніше стало відомо, що загалом отруїлись 119 людей. Усі постраждалі їли сінгапурський чізкейк, куди входить крем з яєць.