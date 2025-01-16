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Папа Римський травмувався після невдалого падіння

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Папа Римський травмувався після невдалого падіння
88-річний понтифік отримав забій правого передпліччя
фото з відкритих джерел

Це вже друге падіння Папи Римського за кілька тижнів

Папа Римський Франциск через падіння у своїй резиденції у Ватикані пошкодив руку. Про це повідомляє CNN.

Як зазначає пресслужба Святого Престолу, 88-річний понтифік отримав забій правого передпліччя. Щоб уникнути ускладнень, його руку знерухомили.

Останніми роками Папа Римський мав низку проблем зі здоров'ям, і це вже друге падіння за кілька тижнів. На початку грудня він з'явився з великим синцем на підборідді після того, як вночі впав і вдарився об тумбочку біля ліжка.

З 2022 року Папа пересувається на інвалідному візку через проблеми, викликані болем у коліні. У своїй нещодавно опублікованій автобіографії «Надія» Франциск сказав, що у нього міцне здоров'я, але реальність полягає в тому, що він старий. Папа сказав, що спочатку було соромно користуватися інвалідним візком, але «старість ніколи не приходить сама собою, і її потрібно приймати такою, якою вона є».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск нещодавно відзначився скандальною заявою – у контексті війни в Україні він сказав, що лицемірно говорити про мир і озброюватися.

До слова, президент США Джо Байден нагородив Папу Римського Франциска медаллю «За свободу з відзнакою» – найвищою цивільною нагородою Америки. Байден назвав понтифіка «світлом віри, надії і любові, яке яскраво сяє по всьому світу».

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Теги: Папа Римський травма здоров'я Ватикан

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