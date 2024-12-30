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Встановлення інвалідності по-новому: Ляшко розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Встановлення інвалідності по-новому: Ляшко розповів деталі
МОЗ дозволить відправляти пацієнтів на дообстеження, але не більше одного разу
фото з відкритих джерел

Раніше для отримання групи інвалідності треба було пролежати в лікарні

За новими правилами отримання інвалідності пацієнта на дообстеження будуть скеровувати лише один раз. Про це розповіли міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і його заступниця Марія Карчевич, повідомляє «РБК-Україна».

Раніше для отримання групи інвалідності треба було пролежати в лікарні, лікарі часто вимагали, щоб людина лікувалася в стаціонарі кілька разів на рік. Наразі ж лягати в стаціонар, щоб потрапити на оцінювання лікарів, не потрібно буде. Також тепер список документів, які треба готувати пацієнтам, буде чітко врегульованим.

«За розглядом тих справ, які у нас були – зараз у нас чітко врегульовані постановою Кабінету міністрів України перелік документів, які треба буде подати пацієнту. І це якраз буде дивитися адміністратор – чи є всі документи в наявності», – сказав Ляшко.

Як зазначив міністр, дозволено буде відправляти на дообстеження, але дозволено не більше одного разу для прийняття рішення. «Це буде зроблено, щоб пацієнт не ходив по колу. Тут ми розв'язуємо два питання: купували інвалідність ті, кому вона не була потрібна. І не ставили інвалідність тим, кому потрібно», – зазначив міністр.

За словами Ляшка, ключова задача МОЗ зараз – визначити ту золоту середину, щоб люди, які повинні отримати групу інвалідності, отримали її у визначений законом термін. «А той, хто хоче щось отримати, а не повинен, той не отримав», – додав він.

Заступниця міністра пояснила, що лягати в стаціонар, щоб потрапити на оцінювання, не буде потрібно буде.

«Також за новими правилами з 1 січня надали право і можливість скеровувати на оцінювання головам ВЛК. Це дуже важливо для військовослужбовців, щоб їм спростити процедуру і маршрут. Тобто якщо є всі критерії, то спрямувати зможе і голова ВЛК», – зазначила Карчевич.

Однак, за словами посадовиці, це стосується не військовозобов'язаних і тих ВЛК, які вони проходять під час призову, а саме військовослужбовців. Це регулюється наказом №402 Міністерства оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Як відомо, у грудні Верховна Рада схвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертних комісій (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, у мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров'я України, це фейк.

Як повідомлялося, правоохоронні органи вже передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ про сумнівну інвалідність. 

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Теги: Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я МСЕК здоров'я

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