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Ватикан дозволив геям ставати священниками, але є одна умова

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ватикан дозволив геям ставати священниками, але є одна умова
Офіційно католицька церква вчить, що до гомосексуальних людей потрібно ставитися з гідністю та повагою, але вважає, що гомосексуальна активність «за своєю суттю є порочною»
фото з відкритих джерел

У новому керівництві конференції з підготовки священників не рекомендується забороняти відкритим геям приймати сан

Католицька церква тепер прийматиме відкритих геїв у священники, при цьому їм заборонено займатися сексом, оскільки у Ватикані вважають гомосексуальну активність «порочної за своєю суттю». Про це пише Euronews.

Зазначається, що геям офіційно дозволили стати священниками. Це випливає з нових рекомендацій, опублікованих Конференцією італійських єпископів.

Так, у новому керівництві Конференції з підготовки священиків не рекомендується забороняти відкритим геям приймати сан.

«Говорячи про гомосексуальні нахили, не слід зводити розгляд лише до цього аспекту, але, як і у випадку з кожним кандидатом, розглядати їх значення у загальній структурі особистості молодої людини», – йдеться у доповіді під назвою «Керівні принципи та норми для семінарій».

Однак зазначається, що священики-геї ніколи не повинні займатися сексом – це завжди стосувалося і гетеросексуальних священиків.

Офіційно католицька церква вчить, що до гомосексуальних людей потрібно ставитися з гідністю та повагою, але вважає, що гомосексуальна активність «за своєю суттю є порочною». Також заборонено висвячувати чоловіків, які «практикують гомосексуальність, виявляють гомосексуальні нахили, що глибоко вкоренилися, або підтримують так звану гей-культуру» .

При цьому всім жінкам, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, доступ до католицького священства, як і раніше, закритий.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вибачився за використання вульгарних і принизливих термінів щодо чоловіків-геїв, щоб підтвердити заборону католицької церкви на священиків-геїв.

Також Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

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Теги: церква Папа Римський Ватикан священник

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