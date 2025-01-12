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Байден нагородив Папу Римського президентською медаллю «За свободу з відзнакою»

Ірина Бура
glavcom.ua
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Байден нагородив Папу Римського президентською медаллю «За свободу з відзнакою»
Байден і сам є кавалером медалі «За свободу з відзнакою», яку свого часу йому вручив експрезидент Барак Обама
фото з відкритих джерел

Це єдиний випадок, коли Байден вручив таку нагороду за час свого президентства

У суботу президент США Джо Байден нагородив Папу Римського Франциска медаллю «За свободу з відзнакою» – найвищою цивільною нагородою Америки. Про це повідомив Білий дім.

Як зазначається, що Байден назвав понтифіка «світлом віри, надії і любові, яке яскраво сяє по всьому світу».

Очікувалося, що Байден особисто вручить медаль Папі Римському в суботу в Римі, але плани президента США змінилися через лісові пожежі в Каліфорнії.

Білий дім повідомив, що Байден повідомив про нагороду Папі Римському під час телефонної розмови.

Це єдиний випадок, коли Байден вручив таку нагороду за час свого президентства.

Він і сам є кавалером медалі «За свободу з відзнакою», яку свого часу йому вручив експрезидент Барак Обама.

Зазначається, що президентська медаль «За свободу з відзнакою» є найвищою цивільною нагородою країни, яку вручають особам, котрі зробили визначний внесок у «процвітання, цінності чи безпеку Сполучених Штатів, мир у всьому світі або в інші важливі суспільні, державні чи приватні справи».

Нагадаємо, президент США Джо Байден номінував колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Джеффрі Паєтта на звання Career Ambassador, що є найвищим рангом у дипломатичній службі. 

Окрім того, президент США Джо Байден зробив найбільший одноденний акт помилування злочинців в історії Америки. Він пом'якшив вироки для майже 1 500 осіб, звільнених із в'язниці та поміщених під домашній арешт під час пандемії Covid-19, а також помилував 39 американців, засуджених за ненасильницькі злочини. 

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Теги: Папа Римський Джозеф Байден медалі помилування президент арешт Барак Обама

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