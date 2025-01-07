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Папа Римський призначив затятого критика Трампа архієпископом Вашингтона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Папа Римський призначив затятого критика Трампа архієпископом Вашингтона
Кардинал Макелрой вважається найпрогресивнішим служителем католицької церкви
фото з відкритих джерел

Макелрой неодноразово критикував Трампа за його політику щодо мігрантів

Папа Римський Франциск призначив кардинала Роберта Макелроя з Сан-Дієго архієпископом Вашингтона. Це сталося напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press.

Під час пресконференції Макелрой заявив, що він молиться, щоб нова адміністрація США працювала над тим, щоб зробити Америку кращим місцем. Але він також назвав погрози Трампа про масову депортацію іммігрантів точкою потенційного конфлікту, заявивши, що така політика «несумісна з католицькою доктриною».

Як пише Forbes, Макелрой в основному критикував Трампа за його погляди на імміграцію, в тому числі за його обіцянку провести масові депортації. Священнослужитель був одним з 12 католицьких єпископів з Каліфорнії, які стали співавторами заяви про підтримку «наших братів і сестер-мігрантів», визнавши, що «заклики до масових депортацій і рейдів проти нелегальних мігрантів» породили страх у громадах мігрантів.

Після першої перемоги Трампа на виборах у 2016 році Макелрой назвав «немислимим», щоб католики «стояли осторонь, коли більше десяти відсотків нашої пастви виривають з нашого середовища і депортують». Він назвав план масової депортації Трампа «актом несправедливості, який заплямує нашу національну честь» і порівняв його з інтервенцією японців і позбавленням власності корінних американців.

Також кардинал закликав вітати розлучених і ЛГБТК-католиків у церкві, заявляючи, що «непропорційна» увага церкви до сексуальної активності як гріха «не лежить в основі відносин християнина з Богом і повинна змінитися». Макелрой назвав «демонічною таємницею людської душі, чому так багато чоловіків і жінок відчувають глибоку і вісцеральну неприязнь до членів спільнот ЛГБТ».

Макелрой вважає, що відсутність підтримки серед католиків благословення одностатевих шлюбів є результатом «тривалої ворожості занадто багатьох до ЛГБТ». Він також розкритикував аборт, який вважається «де-факто лакмусовим папірцем для визначення того, чи є католицький державний службовець вірним католиком».

Варто зазначити, що 70-річний Макелрой замінить на цій посаді кардинала Вілтона Ґреґорі, який йде у відставку після того, як керував архиєпархією під час кризи 2018 року, пов'язаної з сексуальними зловживаннями серед духовенства. Ватикан оголосив про нове призначення Макелроя на католицьке свято Богоявлення.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

До слова, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

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Теги: мігранти Папа Римський Дональд Трамп інавгурація

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