Процедури без направлення у медзакладах будуть платними: коли стартує нововведення

Лікуватися безкоштовно можна буде лише з направленням від сімейного лікаря чи профільного фахівця

Без направлення незрозуміло, чи справді послуга потрібно пацієнту

Усі процедури в медичних закладах будуть платними, якщо пацієнт не має направлення від сімейного чи спеціалізованого лікаря. Нововведення почне діяти від 1 січня. Про це сказала ексзаступниця міністра охорони здоров'я Наталя Лісневська.

«Дуже багато таких самозвернень, коли вони виявляються непотрібними. Логіка процесу у цьому. Людина спостерігається і при будь-якій необхідності вона має направлення, Причому електронне направлення, папірці носити не треба. Ця система працює», – наголошує вона.

Наступний момент, зауважує фахівчиня, коли послуги не покриваються пакетами НСЗУ. Це називається програма медичних гарантій.

«Усе, що прогарантовано державою, є безкоштовним. Понад медичними гарантіями – медзаклади можуть надавати послуги за додаткову оплату», – завершила Лісневська.

Нагадаємо, Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму «Доступні ліки». Вона включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Розширено мережу аптек, які залучені у програмі. У тому ж числі будуть приєднані аптеки, які працюють у лікарнях. Аптеки пропонуватимуть покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.

За п'ять років програмою «Доступні ліки» скористались вже більше ніж п'ять мільйонів українців. Зокрема до неї були підключені 15 тис. аптек та наразі доступні майже 600 препаратів.

До слова, в Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек.