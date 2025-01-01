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Пробачити борги та відмовитися від абортів. До чого закликав Папа Римський у 2025 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пробачити борги та відмовитися від абортів. До чого закликав Папа Римський у 2025 році
Франциск закликав християнських лідерів, зокрема, «показати хороший приклад», узявши ініціативу у прощенні боргів
фото з відкритих джерел

У своїй проповіді він молився, щоб усі навчились піклуватися про «кожну дитину, народжену жінкою»

Папа Франциск розпочав Новий рік із заклику до вірян відмовитися від абортів, наголошуючи на необхідності захищати життя від моменту зачаття до природної смерті. Також, на його думку, бідним країнам варто пробачити всі борги. Про це повідомляє AP.

88-річний Франциск у середу відслужив новорічну месу в базиліці Святого Петра, присвячену Марії, матері Ісуса.

У своїй проповіді він молився, щоб усі навчились піклуватися про «кожну дитину, народжену жінкою», та захищати «цінний дар життя: життя в утробі, життя дітей, життя стражденних, бідних, літніх людей, самотніх та тих, хто вмирає». Франциск часто порівнює аборт із «наймом кілера для вирішення проблеми». 

«Я закликаю до твердого зобов’язання поважати гідність людського життя від моменту зачаття до природної смерті, щоб кожна людина могла цінувати своє життя, а всі дивилися у майбутнє з надією», – сказав він.

Ранкова меса стала завершальним великим заходом насиченого різдвяного розкладу Франциска. Звертаючись до паломників, які зібралися на сонячній площі Святого Петра, Папа нагадав про центральне послання Ювілею – необхідність прощати борги. Він закликав світових лідерів із багатих країн скасувати або скоротити борги бідніших країн.

Франциск закликав християнських лідерів, зокрема, «показати хороший приклад», узявши ініціативу у прощенні боргів.

Раніше Папа Римський Франциск під час традиційного Різдвяного послання закликав до припинення вогню в Україні та мирних перемовин. «Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру», – сказав понтифік.

Папа також закликав до припинення вогню на Близькому Сході, звільнення заручників та надання допомогу «виснаженому голодом і війною» населенню.

Водночас Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, але дата наразі не відома. Про це заявив глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук 

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Теги: зброя Папа Римський аборт звільнення запрошення

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