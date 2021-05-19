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    На Буковині виявили 62 нових випадки коронавірусу за добу

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    В Чернівецькій області виявили 62 нових випадки коронавірусу за добу - На Буковині виявили 62 нових випадки коронавірусу за добу
    В Чернівецькій області виявили 62 нових випадки коронавірусу за добу
    Фото з відкритих джерел

    Загалом на Буковині зафіксовано 78 568 випадків хвороби

    У Чернівецькій області за добу зафіксували 62 нових випадки інфікування Covid-19, також в області одужали 780 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук.

    Так, загалом на Буковині зафіксовано 78 568 випадків хвороби. За останню добу 780 осіб одужало, 72 010 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 729 людини.

    За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 665 ПЛР-досліджень та 649 експрес-тести.

    Більше подробиць очільник ОДА не навів.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 травня, виявили 4 095 нових випадків Covid-19. Також 17 751 пацієнт одужав, а 285 – померли від ускладнень.

    Найбільше нових випадків виявили у Донецькій (428), Рівненській (425), у місті Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

    В Україні оновили список епідемічних зон за показниками захворюваності на коронавірус, рівня госпіталізації та завантаженості лікарень – усі області України, окрім Донецької, залишаються в «жовтій» зоні.

    Теги: Чернівецька область хвороби коронавірус
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    На Буковині виявили 62 нових випадки коронавірусу за добу