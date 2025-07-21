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У Китаї сотні дітей отруїлися свинцем у дитсадку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Китаї сотні дітей отруїлися свинцем у дитсадку
Дитячий садок Heshi Peixin опинився у центрі скандалу
фото: WeChat

Персонал дитячого садка заарештовано, розслідування у справі триває

Шестеро людей, включаючи інвестора, директора та кухарів дитячого садка, були заарештовані в провінції Ганьсу (Північно-Західний Китай), після умисного додавання токсичних свинцевих барвників у дитячу їжу, в результаті чого отруїлися 247 дошкільнят. Результати урядового розслідування оприлюднили в неділю. Про це пише «Главком» із посиланням на Xinhua.

Розслідування, ініційоване владою провінції Ганьсу із залученням державних експертів у сферах екології та охорони здоров'я, дійшло висновку, що кухарі дитячого садка Heshi Peixin в районі Майцзі міста Тяньшуй додавали барвники з позначкою «їстівні» в борошно для приготування тістечка. Ця випічка подавалася дітям та персоналу кілька разів щомісяця з травня 2024 року.

Директор дитячого садка зі схвалення інвестора порадила кухарям зробити їжу барвистішою та привабливішою. Лабораторний аналіз зразків їжі з дитячого садка виявив перевищення концентрації свинцю, яка склала 1340 мг/кг у кукурудзяних булочках і 1052 мг/кг у фінікових тістечках, що значно вище за допустимі норми.

За результатами тестування, у 247 дітей з 251 виявлено аномальний рівень свинцю в крові, включаючи 14 випадків, виявлених при повторному тесті. Крім того, перевищення рівня свинцю у крові виявили у 28 співробітників.

Станом на опівдні неділі усі 247 дітей пройшли лікування у стаціонарі або вдома. Загалом 234 дитини завершили перший курс лікування та були виписані з лікарень, одна дитина, як і раніше, госпіталізована. У п'ятьох дітей, які залишили дитячий садок минулого року, також були виявлені аномальні рівні свинцю в крові, і зараз вони лікуються вдома шляхом клінічного харчування.

Згідно з висновками фахівців, після надання медичної допомоги рівень свинцю в крові пацієнтів знизився на 40,21%, що відповідає терапевтичній меті.

Правоохоронці заарештували шістьох підозрюваних, двоє з яких були поміщені під варту, а троє звільнено під заставу до завершення слідства. Розслідування у справі триває. Дисциплінарні органи провінції проводять перевірку щодо 10 місцевих чиновників, включаючи голову провінційного комітету у справах охорони здоров'я та керівників міста Тяньшуй.

Уряд провінції Ганьсу пообіцяв надати всіляку підтримку у медичному догляді за дітьми, включаючи надання безкоштовного лікування та фінансової допомоги родинам, які оберуть лікування в інших регіонах.

Раніше «Главком» писав що у китайській провінції Ганьсу правоохоронці затримали вісім підозрюваних у причетності до масового отруєння дітей свинцем в одному з місцевих дошкільних закладів. 

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Теги: Китай отруєння розслідування дитячий садок дитина

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