У Британії 28 жінок потрапили до реанімації через неякісний ботокс

ВВС: Жінки, що ледве не померли від фальшивого ботоксу, отримали вибачення від косметолога

Після отруєння неякісним ботоксом 28 жінок потрапили до лікарні у британському місті Пітерлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

За словами однієї з постраждалих, 36-річної Кейлі Бейлі, вона отримала три ін'єкції ботоксу за ціну вдвічі меншу, ніж зазвичай, і відчула нездужання одразу. «Дуже сильно щипало очі, вони сльозилися», – згадує жінка. За кілька днів вона почала погано бачити. Лікарі порекомендували їй відпочити, але вдома стан Бейлі погіршився.

Після госпіталізації з'ясувалося, що в неї ботулізм – рідкісне, але небезпечне для життя захворювання, яке викликається бактерією. У лікарні Бейлі перестала дихати, їй знадобилася реанімація.

Бейлі провела в лікарні три дні та пройшла курс лікування. Косметолог Джемма Грей, яка проводила процедуру, заявила жінці, що проблема з продуктом є загальнонаціональною, хоча і висловила клієнтам свій жаль з приводу того, що сталося.

Одночасно до лікарень міста Пітерлі звернулися ще 27 жінок з ознаками отруєння ботулотоксином, усі вони зверталися до Ґрей.

З'ясувалося, що жінка вводила пацієнткам заборонений у Британії тип ботулотоксину – інгредієнта, який використовується у легальних продуктах типу ботоксу. Щодо косметолога ведеться слідство.

Як пише ВВС, у Великій Британії ліцензовано для використання сім таких продуктів, включаючи найвідоміший бренд Botox.

Жінка використовувала препарат «Токспія» з Південної Кореї, який, за словами Агентства з регулювання лікарських засобів та виробів медичного призначення, не ліцензований для використання у Великій Британії, а продаж або постачання якого є правопорушенням. Вона сказала клієнтам, що це «новий тип ботоксу», і брала від 75 до 100 фунтів стерлінгів за три зони.

Нагадаємо, солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, якій нині 66 років, нещодавно вирішила спробувати ін’єкції краси: вколола ботокс. Однак досвід виявився не зовсім вдалим.