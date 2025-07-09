У Рівному дитина проковтнула ртуть із термометра: чи є загроза її здоров'ю

Лікарі провели рентгенографію, яка показала численні дрібні рентгенконтрастні тіні в проєкції товстої кишки

За словами лікаря, ртуть із термометра це рідкий метал, який майже не всмоктується в шлунково-кишковому тракті

У Рівному дитина проковтнула ртуть з термометра. Про подію розповів лікар обласної лікарні Максим Красько, передає «Главком».

До медичного закладу звернулись батьки, які повідомили що їхня п'ятирічна дитина відкусила кінчик старого ртутного термометра та проковтнула ртуть.

«На щастя, дитина була активною, без скарг. Стан задовільний, слизова рота неушкоджена», – повідомив Красько.

Лікарі провели рентгенографію, яка показала численні дрібні рентгеноконтрастні тіні в проєкції товстої кишки. Якщо ртуть потрапила в шлунок або кишківник, але дитина при цьому почувається добре, «лікування здебільшого – консервативне».

«Тактика проста, але обов’язкова: Динамічне спостереження. Легке проносне для пришвидшення транзиту Повторні рентгени – щоб пересвідчитись, що ртуть виводиться Промивання шлунка, активоване вугілля чи сорбенти – неефективні у цьому випадку», – розповів лікар.

Також він повідомив, що ртуть із термометра це рідкий метал, який майже не всмоктується в шлунково-кишковому тракті, основну небезпеку становить вдихання її парів, а не проковтування.



«Водночас залишати без уваги теж не можна. Ртуть має вийти з організму повністю. У нашому випадку ртуть виводилась природним шляхом. Ускладнень не виникло», – доповнив лікар.

Що варто зробити батькам, якщо дитина розбила термометр

не давати дитині пити або їсти до огляду лікаря,

звернутись до педіатра чи дитячого хірурга,

не займатись домашнім самолікуванням.

Нагадаємо, під час туристичного відпочинку у Карпатах отруїлася група мандрівників з Львівщини, Київщини та Волині.

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