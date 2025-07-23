В Україні більша половина джерел питної води не відповідають нормам – Держпродспоживслужба

У Полтавській і Київській областях зафіксовано два випадки отруєння дітей нітратами

Війна в Україні негативно впливає на санітарно-епідемічну ситуацію, зокрема, через руйнування інфраструктури, перебої у водопостачанні та забруднення довкілля. Найбільше постраждала якість питної води. Про це повідомила Держпродспоживслужба, передає «Главком»

У першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба перевірила 7 715 об’єктів водопостачання. Порушення виявлено на 5 328 з них (69%), переважно на нецентралізованих джерелах, таких як колодязі, каптажі та свердловини, які є основним джерелом води в сільських громадах.

Із 682 884 лабораторних досліджень проб питної води з централізованого водопостачання у 22 611 випадках зафіксовано відхилення за санітарно-хімічними показниками. У нецентралізованих джерелах виявлено понад 800 невідповідностей.

«У воєнний час якість води та повітря є критичними для здоров’я і безпеки. Контроль за цими ресурсами – це питання життя», – наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Поверхневі водойми також перебувають під пильним наглядом: із 163 досліджених проб у 15 виявлено мікробіологічне забруднення. У Полтавській і Київській областях зафіксовано два випадки отруєння дітей нітратами, що призвело до метгемоглобінемії – небезпечного стану через надмірний вміст нітратів у воді.

Для мінімізації ризиків Держпродспоживслужба провела понад 690 тисяч лабораторних досліджень, надала більш як 3 000 рекомендацій органам влади, ініціювала 255 засідань комісій із надзвичайних ситуацій і погодила програми контролю якості води.

Особлива увага приділяється нецентралізованим джерелам, де регулярний моніторинг і співпраця з місцевою владою є ключовими для забезпечення безпечного водопостачання.

Нагадаємо, останнім часом у деяких районах Києва споживачі могли відчути специфічний «рибний» запах води. «Київводоканал» пояснив, що це пов'язано з природним явищем – активним розмноженням діатомових водоростей, і запевнив, що вода залишається безпечною для вживання.

До слова, експертка радить перевіряти воду із колодязів у спеціалізованих лабораторіях, оскільки нерідко відбуваються випадки, коли таку воду пити не можна.

Це пов'язано з речовинами, які просочуються в воду, особливо мова йде про нітрати і фосфати. На це сильно впливає неконтрольоване використання добрив у сільському господарстві.