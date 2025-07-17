У ресторані Кацуріна отруїлися понад 40 людей: поліція відкрила провадження

Справу розслідують за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України

У середу, 16 липня, у Львові у ресторані Михайла Кацуріна зафіксували масове харчове отруєння: постраждали понад 40 людей, серед яких – троє дітей. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Львівщини.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом інциденту. Як уточнили у поліції, повідомлення про отруєння з’явилось у соцмережах, після чого до лікарень почали звертатися постраждалі. Станом на 22:00 того ж дня за медичною допомогою звернулося 43 особи, троє з них – діти.

Інцидент стався в одному із закладів громадського харчування на вулиці Вороного. Справу розслідують за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання: від штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – до арешту або позбавлення волі строком до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування, призначено відповідні експертизи, поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, ресторатор Міша Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. 11 гостей закладу розповіли про схожі симптоми. Про це він написав в Instagram, передає «Главком».

«Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза – яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня», – йдеться у дописі.

Кацурін зазначив, що наразі:

сплачують рахунки за лікування всім, хто отруївся. Якщо вам теж стало зле, напишіть свій контакт в повідомленні @china.hi;

закрився заклад до звʼязування обставин;

викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти;

утилізовують всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки.

До слова, дружина Кацуріна Надя Дорофєєва також потрапила до лікарні. «Зараз в мене не самий легкий період по здоровʼю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці три роки – я не переживала за все життя. І як результат – сиплеться потрошки організм. Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу», – йдеться у дописі.