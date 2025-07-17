Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У ресторані Кацуріна отруїлися понад 40 людей: поліція відкрила провадження

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У ресторані Кацуріна отруїлися понад 40 людей: поліція відкрила провадження
Наразі триває досудове розслідування
фото: Zaxid.net

Справу розслідують за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України

У середу, 16 липня, у Львові у ресторані Михайла Кацуріна зафіксували масове харчове отруєння: постраждали понад 40 людей, серед яких – троє дітей. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Львівщини.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом інциденту. Як уточнили у поліції, повідомлення про отруєння з’явилось у соцмережах, після чого до лікарень почали звертатися постраждалі. Станом на 22:00 того ж дня за медичною допомогою звернулося 43 особи, троє з них – діти.

Інцидент стався в одному із закладів громадського харчування на вулиці Вороного. Справу розслідують за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання: від штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – до арешту або позбавлення волі строком до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування, призначено відповідні експертизи, поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, ресторатор Міша Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. 11 гостей закладу розповіли про схожі симптоми. Про це він написав в Instagram, передає «Главком».

«Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза – яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня», – йдеться у дописі.

Кацурін зазначив, що наразі:

  • сплачують рахунки за лікування всім, хто отруївся. Якщо вам теж стало зле, напишіть свій контакт в повідомленні @china.hi;
  • закрився заклад до звʼязування обставин;
  • викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти;
  • утилізовують всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки.

До слова, дружина Кацуріна Надя Дорофєєва також потрапила до лікарні. «Зараз в мене не самий легкий період по здоровʼю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці три роки – я не переживала за все життя. І як результат – сиплеться потрошки організм. Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу», – йдеться у дописі.

Теги: Львів отруєння розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією, 35-річний водій сміттєвоза MAN не впорався з керуванням
На автодорозі Глеваха – Підгірці сміттєвоз перекинувся в кювет
18 червня, 16:14
У семи основних департаментах чи агентствах DOGE Маск отримав право переглядати записи можуть приносити користь його бізнесу
У Маска був доступ до секретної інформації – Washington Post
2 липня, 07:56
На сьогодні ексгумували вже 299 останків
Львів: фахівці розкопали 90% радянських могил на Пагорбі Слави
2 липня, 11:18
Інцидент трапився у Львівській обласній клінічній лікарні
У Львові акушерка постала перед судом через бійку з колегою у пологовій залі
6 липня, 17:15
Одного чоловіка було госпіталізовано для подальшого обстеження та лікування
У Львові зросла кількість постраждалих від атаки РФ (оновлено)
12 липня, 15:33
У Львові та області часткове затоплення ділянок доріг
Негода на Львівщині: поліція дала поради водіям
10 липня, 09:19
За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату
Соратник Кличка, екссекретар Київради Бондаренко, отримав підозру: деталі справи
10 липня, 12:17
Туристи були налякані масштабними лісовими пожежами
Відпочинок сотень туристів в Італії перетворився на жах
Вчора, 21:01
Від отриманих внаслідок удару травм кермувальник загинув на місці події
Смертельна ДТП на Фастівщині: водій загинув, зіткнувшись із бетонним стовпом
Вчора, 13:28

Суспільство

У ресторані Кацуріна отруїлися понад 40 людей: поліція відкрила провадження
У ресторані Кацуріна отруїлися понад 40 людей: поліція відкрила провадження
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Куди зникають українські птахи? Орнітолог назвав рідкісні та вимерлі види
Куди зникають українські птахи? Орнітолог назвав рідкісні та вимерлі види
Українці витратили більше 91 млн грн на книжки: інтернет-книгарні стали фаворитами серед молоді
Українці витратили більше 91 млн грн на книжки: інтернет-книгарні стали фаворитами серед молоді
Варто забути про цю рибу влітку: поради, які збережуть вам життя
Варто забути про цю рибу влітку: поради, які збережуть вам життя
Удар по Чернівцях 12 липня: кількість жертв зросла
Удар по Чернівцях 12 липня: кількість жертв зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
56K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
44K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
14K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
12K
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua