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У ресторані Кацуріна виявлено серйозні порушення, а в персоналу не було медкнижок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У ресторані Кацуріна виявлено серйозні порушення, а в персоналу не було медкнижок
фото з відкритих джерел

У ресторані не було контролю температурних режимів зберігання продуктів

Лише семеро із 23 працівників львівського ресторану Міші Кацуріна «Китайський привіт», у якому отруїлися люди, мали медичні книжки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.

«Станом на ранок до лікарні госпіталізовано 76 людей, серед яких 10 дітей та дві вагітні. Усі вони відвідували ресторан «Китайський привіт» у місті Львів. За результатами аналізів у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану виявили бактерію Salmonella Еnteriditis, яка викликає кишкові інфекції. Щодо чотирьох інших працівників наразі триває лабораторне дослідження», – йдеться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі заявили, що під час епідеміологічного розслідування їхні фахівці виявили порушення чинного законодавства в ресторані. Зокрема, ідеться про порушення правил миття інвентарю – інвентар кондитерського цеху мили разом з інвентарем м'ясного й овочевого цехів у підвальному приміщенні. Окрім того, у закладі не було спеціальних ємностей із кришками для зберігання вимитого обладнання, а сипучі продукти зберігали в коридорі підвального поверху, також було порушено товарне сусідство в холодильному обладнанні.

Епідеміологи зафіксували, що в ресторані не було контролю температурних режимів зберігання продуктів, а відповідних чек-листів і журналів не надали.

«16 працівників, які не надали документів, рекомендовано не допускати до роботи та направлено до сімейного лікаря для проходження обстеження й лікування. Продовжуються дослідження зразків їжі, змивів із поверхонь обладнання та проб води. При вірусологічному дослідженні проб води вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеровірусів та аденовірусів не виявлено», – повідомили в Держпродспоживслужбі.

Під час перевірки експерти з'ясували, що м'ясо птиці та яйця, які використовували в ресторані, відповідають усім нормам безпечності.

Нагадаємо, ресторатор Міша Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. Про це він написав в Instagram, передає «Главком».

Згодом правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом інциденту. Як уточнили у поліції, повідомлення про отруєння з’явилось у соцмережах, після чого до лікарень почали звертатися постраждалі. Фахівці обстежили заклад та проводять епідрозслідування причин та умов виникнення спалаху. Лабораторні дослідження тривають.

Перші хворі почали поступати до інфекційної лікарні Львова 15-16 липня. Спершу їх було 12, увечері 16 липня кількість пацієнтів зросла до 43, а на ранок 17 липня їх вже було 56, серед них – вісім дітей. Під вечір цього ж дня пацієнтів, які потребували медичної допомоги, вже було 65, серед них – дев'ятеро дітей. Уранці 18 липня в інфекційній лікарні вже є 70 хворих. І наразі невідомо, чи їх не буде більше.

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Теги: отруєння ресторан Держпродспоживслужба

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