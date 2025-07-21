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Отруєння в ресторані Кацуріна: у потерпілих виявлено сальмонельоз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Отруєння в ресторані Кацуріна: у потерпілих виявлено сальмонельоз
У 45 пацієнтів, які відвідували ресторан, лабораторно виявлено сальмонелу ентерітідіс
фото з відкритих джерел

Сальмонельоз було виявлено у відвідувачів, які їли сінгапурський чизкейк

У Львові медики виявили у 45-х людей сальмонельоз після масового отруєння у закладі «Китайський привіт». Вони всі їли один і той самий десерт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталю Іванченко-Тімко.

«На сальмонельоз у Львівській області захворіли 76 людей, з них 10 дітей. Усі хворі вживали сінгапурський чизкейк, до складу якого входять сирі яйця», – розповіла вона.

У 45 пацієнтів лабораторно виявлено сальмонелу ентерітідіс – збудник сальмонельозу. За словами керівниці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, усі хворі з позитивною динамікою одужують. «Вживання страв, до складу яких входять сирі яйця, завжди підвищує ризик захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема сальмонельоз», – додала посадовиця.

Нагадаємо, ресторатор Михайло Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. Згодом правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом інциденту. Як уточнили у поліції, повідомлення про отруєння з’явилось у соцмережах, після чого до лікарень почали звертатися постраждалі. Фахівці обстежили заклад та провели епідрозслідування причин й умов виникнення спалаху.

Перші хворі почали поступати до інфекційної лікарні Львова 15-16 липня. Спершу їх було 12, увечері 16 липня кількість пацієнтів зросла до 43, а на ранок 17 липня їх вже було 56, серед них – вісім дітей. Під вечір цього ж дня пацієнтів, які потребували медичної допомоги, вже було 65, серед них – дев'ятеро дітей. Уранці 18 липня в інфекційній лікарні було відомо про 70 хворих.

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Теги: ресторан Львів отруєння

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