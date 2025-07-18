Наймолодшій – чотири роки. Через отруєння в ресторані Кацуріна госпіталізовано вже 70 людей

Причиною масового отруєння людей стала сальмонела

Станом на ранок 18 липня кількість хворих, що отруїлися у ресторані Міші Кацуріна «Китайський привіт» у Львові, зросла до 70. Серед них – дев’ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zaxid.net.

Усі постраждалі перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. Їхній стан – середньої важкості з позитивною динамікою. Найменшій дитині всього чотири роки.

Причиною масового отруєння людей стала сальмонела. Наразі ще не має результатів лабораторних досліджень, аби зрозуміти, в яких саме продуктах була небезпечна бактерія. Проте відомо, що усі хворі їли у ресторані «Сінгапурський чізкейк».

Нагадаємо, ресторатор Міша Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. Про це він написав в Instagram, передає «Главком».

Згодом правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом інциденту. Як уточнили у поліції, повідомлення про отруєння з’явилось у соцмережах, після чого до лікарень почали звертатися постраждалі. Фахівці обстежили заклад та проводять епідрозслідування причин та умов виникнення спалаху. Лабораторні дослідження тривають.

Перші хворі почали поступати до інфекційної лікарні Львова 15-16 липня. Спершу їх було 12, увечері 16 липня кількість пацієнтів зросла до 43, а на ранок 17 липня їх вже було 56, серед них – вісім дітей. Під вечір цього ж дня пацієнтів, які потребували медичної допомоги, вже було 65, серед них – дев'ятеро дітей. Уранці 18 липня в інфекційній лікарні вже є 70 хворих. І наразі невідомо, чи їх не буде більше.