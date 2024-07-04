Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність
Магнітна буря набуде червоного рівня
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У четвер, 4 липня очікується сонячна активність з К-індексом 9.

Зазначається, що 5-6 липня магнітних бур не прогнозується.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Також, магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
    Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
    Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
Теги: магнітна буря сонячні бурі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність
Як врятуватись від спеки без кондиціонера: п'ять дієвих порад
Як врятуватись від спеки без кондиціонера: п'ять дієвих порад
Безоплатна психологічна допомога для захисників та їхніх сімей: куди звертатися
Безоплатна психологічна допомога для захисників та їхніх сімей: куди звертатися
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність
Медичні дані відображатимуться в «Дії»: ухвалено постанову
Медичні дані відображатимуться в «Дії»: ухвалено постанову
Спалах вітрянки в Україні: де хворіють найбільше та як вберегтися від хвороби
Спалах вітрянки в Україні: де хворіють найбільше та як вберегтися від хвороби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
У Києві пролунали вибухи
44K
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
19K
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
17K
Росія висилає румунського дипломата
9582
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті
7675
Скільки м’яса має бути в ковбасі і чи можна їсти «дитячі» сосиски дітям. Відповідь доктора технічних наук

Новини

На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Сьогодні, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Сьогодні, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Сьогодні, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Вчора, 21:07

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua