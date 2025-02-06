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Психологи та психотерапевти проходитимуть сертифікацію: президент підписав закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Психологи та психотерапевти проходитимуть сертифікацію: президент підписав закон
Зеленський підписав закон, який Рада ухвалила 17 січня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Закон передбачає створення Національної комісії з питань психічного здоров'я

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12030. Він передбачає сертифікацію психологів та психотерапевтів. Про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно із законом буде створено Національну комісію з питань психічного здоров'я. Вона належатиме до сфери управління Кабінету міністрів України. Сертифікація психологів відбуватиметься через Національну комісію з питань психічного здоров'я, а психотерапевтів  – через саморегульовані організації, які мають міжнародне визнання.

Також документ приділяє увагу охороні психічного здоров’я на робочих місцях та пропонує роботодавцям створювати програми психосоціальної підтримки працівників.

Окрім того, в Україні планують створити державні та місцеві програми з психічного здоров’я та спеціальні ініціативи для підтримки дітей, молоді, військових, ветеранів і внутрішньо переміщених громадян.

Зеленський підписав закон №12030
Зеленський підписав закон №12030
скріншот

Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12030, в якому передбачено сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя.

До слова, психіатричні огляди в Україні з 1 січня 2025 року проходять за новою процедурою. Відтепер довідки про їхнє проходження можуть видавати не всі медичні заклади, а частота обов’язкових оглядів залежить від професії.

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Теги: психолог психологія закон президент Володимир Зеленський

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