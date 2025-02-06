Психологи та психотерапевти проходитимуть сертифікацію: президент підписав закон

Закон передбачає створення Національної комісії з питань психічного здоров'я

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12030. Він передбачає сертифікацію психологів та психотерапевтів. Про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно із законом буде створено Національну комісію з питань психічного здоров'я. Вона належатиме до сфери управління Кабінету міністрів України. Сертифікація психологів відбуватиметься через Національну комісію з питань психічного здоров'я, а психотерапевтів – через саморегульовані організації, які мають міжнародне визнання.

Також документ приділяє увагу охороні психічного здоров’я на робочих місцях та пропонує роботодавцям створювати програми психосоціальної підтримки працівників.

Окрім того, в Україні планують створити державні та місцеві програми з психічного здоров’я та спеціальні ініціативи для підтримки дітей, молоді, військових, ветеранів і внутрішньо переміщених громадян.

Зеленський підписав закон №12030 скріншот

Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12030, в якому передбачено сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя.

До слова, психіатричні огляди в Україні з 1 січня 2025 року проходять за новою процедурою. Відтепер довідки про їхнє проходження можуть видавати не всі медичні заклади, а частота обов’язкових оглядів залежить від професії.