Фіцо хоче зустрітися із Зеленським, Німеччина передала Україні гаубицю RCH 155. Головне за 13 січня

Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки

Зустріч Зеленського та Фіцо, Німеччина передала Україні першу нову гаубицю RCH 155, у Раді зареєстровано постанову про звільнення очільника Міненерго. «Главком» склав добірку новин 13 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Раді зареєстровано постанову про звільнення очільника Міненерго

У Верховній Раді зареєстрували постанову №12403 про звільнення з посади міністра енергетики Германа Галущенка. Авторкою проєкту постанови виступила членкиня енергетичного комітету Верховної Ради Інна Совсун.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, постанову підтримали три десятки депутатів зі «Слуги народу», «Голосу», «Єврейської солідарності» та позафракційні.

Україна дозволила ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

У квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники.

Фонд «Свобода і демократія», який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень. Метою ексгумації передусім є встановлення осіб людей, чиї останки були знайдені в ямі біля колишнього цвинтаря.

Як зазначив заступник голови фонду «Свобода і демократія» Мацей Данцевич, після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

Фіцо хоче зустрітися із Зеленським

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

За словами глави словацького уряду, зустріч може відбутися на території Словаччини неподалік кордону з Україною.

Згодом очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: «Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю».

Німеччина передала Україні першу нову гаубицю RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155. Перші шість з цих гаубиць спочатку залишаться в Німеччині й на них навчатимуться українські солдати.

Посол України у ФРН Олексій Макеєв символічно прийняв першу із цих 54 колісних гаубиць, запланованих для України. У контексті можливих переговорів щодо закінчення війни дипломат наголосив, що Україні «не потрібні посередники, а потрібні союзники».

Апеляція змінила запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисту колишнього заступника Вищого господарського суду і призначила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 80 млн грн застави.

Колишній суддя підозрюється в участі у злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі.

У разі внесення застави на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.