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У Курську переселенці з Суджі та прикордонних районів вишли на мітинг

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Курську переселенці з Суджі та прикордонних районів вишли на мітинг
До протестувальників вийшов тимчасовий виконувач обов’язків губернатора регіону Олександр Хінштейн
фото з відкритих джерел

Переселенці розповідають про затримки у наданні житлових сертифікатів і відсутність матеріальної допомоги

Кілька десятків жителів Суджанського, Коренєвського та Большесолдатського районів Курської області РФ вийшли на центральну площу Курська, щоб висловити невдоволення роботою місцевої влади та вимагати розв’язання житлових питань. Про це інформує «Радіо «Свобода» .

Переселенці, змушені залишити будинки через наступ ЗСУ та режим надзвичайної ситуації в регіоні, розповідають про затримки у наданні житлових сертифікатів і відсутність матеріальної допомоги.

До протестувальників вийшов тимчасовий виконувач обов’язків губернатора регіону Олександр Хінштейн. У відповідь на репліку однієї з учасниць зустрічі про те, що люди «залишилися бомжами», чиновник висловив незгоду та сказав, що всі отримають сертифікати на житло.

Хінштейн у цій розмові поклав провину на регіональних чиновників, заявивши про серйозні проблеми в управлінні та корупційні схеми. За словами Хінштейна, матеріали на деяких представників влади уже передані до правоохоронних органів.

Від серпня 2024 року в Курській області тривають бої зі Збройними силами України. Раніше президент РФ Володимир Путін усунув з посади колишнього губернатора Олексія Смирнова через невдоволення місцевих жителів, призначивши Хінштейна тимчасовим виконувачем обов’язків.

За 2024 рік Курська область отримала понад 60 мільярдів рублів допомоги, але затримки в розподілі коштів та бюрократична тяганина далі викликають невдоволення серед населення.

Нагадаємо, Курська область цілком може стати початком кінця для Путіна в 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році. Про це повідомляє The Telegraph. 

На початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою. Варто зауважити, наразі Генштаб ЗСУ подробиці наступальної операції не повідомляє.

До слова, президент Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. Спочатку Зеленський хоче зустрітися тільки з Трампом і залучити до переговорів європейців.

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Теги: переселенці наступ населення президент Telegram Володимир Зеленський житло чиновник радіо путін Свобода Курщина

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