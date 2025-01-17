Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів
МОЗ: кожен українець матиме гарантію, що звертається до справжнього фахівця
фото з відкритих джерел

МОЗ: Кожен українець матиме гарантію, що звертається до справжнього фахівця

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12030, в якому передбачено сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У законопроєкті №12030, який встановлює правила та принципи роботи системи охорони психічного здоров’я в Україні, одним із пунктів запроваджуються єдині стандарти сертифікації психологів у Нацкомісії та сертифікація психотерапевтів організаціями, що саморегулюються та мають міжнародне визнання.

У МОЗ пояснюють, що кожен українець матиме гарантію, що звертається до справжнього фахівця, а фахівці, зі свого боку, зможуть отримати офіційне визнання.

Крім того, закон запроваджує чіткі визначення таких понять, як «психічне здоров’я», «послуга у сфері психічного здоровʼя», «надавач послуг у сфері психічного здоров’я», «фахівці у сфері психічного здоров’я» та інші, необхідні для якісного юридичного регулювання цієї сфери. 

Також у МОЗ зазначили, що документ приділяє увагу охороні психічного здоровʼя на робочому місці. Зокрема, пропонує роботодавцям розробити й затвердити програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці.

Також у повідомленні йдеться, що законопроєкт враховує міжнародний досвід та інтегрує напрацювання всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», започаткованої за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада правила законопроєкт психологія сертифікат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Товари на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягатимуть оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості
У Раду внесено законопроєкти про оподаткування посилок з-за кордону
15 сiчня, 19:27
Казахстанські банківські картки
Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток
15 сiчня, 02:14
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
14 сiчня, 11:59
Волинська єпархія ПЦУ стверджує, що це не перший релігійний конфлікт у селі
На Волині прихильник Московської церкви побив священника ПЦУ
11 сiчня, 21:42
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду
10 сiчня, 05:28
Законопроєкт регулює проходження військової підготовки для жінок
Юнаки зможуть ставати на військовий облік за кордоном: Рада ухвалила законопроєкт
9 сiчня, 11:19
Про СЗЧ Гнезділов заявив 21 вересня 2024 року
СЗЧ як вихід у нікуди. Історія одного показового дезертирства
8 сiчня, 08:30
У 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку Армія+
Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони
6 сiчня, 04:17
Сума туристичних зборів може варіюватися від кількох до сотень євро
Туристів чекають нові податки: скільки коштуватиме відпочинок у 2025 році
22 грудня, 2024, 03:30

Здоров'я

В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів
В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів
Папа Римський травмувався після невдалого падіння
Папа Римський травмувався після невдалого падіння
Прогноз магнітних бур на 16-18 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-15 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-15 січня: якою буде сонячна активність
У 10-річного хлопчика з Волині лікарі виявили одразу три серйозні хвороби
У 10-річного хлопчика з Волині лікарі виявили одразу три серйозні хвороби
Як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК? Пояснення
Як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК? Пояснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
94K
Чи зупинить Трамп війну? Герой України звернувся до українців
60K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2025
22K
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
15K
ТЦК роз’яснив, як діяти з повісткою при наявності бронювання чи відстрочки

Новини

17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року
Сьогодні, 00:23
Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 06:10
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Вчора, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Вчора, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Вчора, 01:42

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua