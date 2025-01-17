В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів

МОЗ: кожен українець матиме гарантію, що звертається до справжнього фахівця

МОЗ: Кожен українець матиме гарантію, що звертається до справжнього фахівця

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12030, в якому передбачено сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У законопроєкті №12030, який встановлює правила та принципи роботи системи охорони психічного здоров’я в Україні, одним із пунктів запроваджуються єдині стандарти сертифікації психологів у Нацкомісії та сертифікація психотерапевтів організаціями, що саморегулюються та мають міжнародне визнання.

У МОЗ пояснюють, що кожен українець матиме гарантію, що звертається до справжнього фахівця, а фахівці, зі свого боку, зможуть отримати офіційне визнання.

Крім того, закон запроваджує чіткі визначення таких понять, як «психічне здоров’я», «послуга у сфері психічного здоровʼя», «надавач послуг у сфері психічного здоров’я», «фахівці у сфері психічного здоров’я» та інші, необхідні для якісного юридичного регулювання цієї сфери.

Також у МОЗ зазначили, що документ приділяє увагу охороні психічного здоровʼя на робочому місці. Зокрема, пропонує роботодавцям розробити й затвердити програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці.

Також у повідомленні йдеться, що законопроєкт враховує міжнародний досвід та інтегрує напрацювання всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», започаткованої за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.