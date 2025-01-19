Команда Трампа дала новий прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні

Навіть після обіцянки завершити війну за 24 години, реальні зрушення відбудуться не скоро

У команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців. Про це пише The Washington Post.

У матеріалі зазначається, що під час своєї президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв завершити війну за 24 години, а його посланець з питань України та Росії Кіт Келлог сподівався знайти рішення за 100 днів.

Деякі радники вважають, що значних зрушень у вирішенні конфлікту не буде принаймні наступних пів року.

Раніше The New York Times спрогнозував, якою буде майбутня угода Трампа щодо України. Більшість офіційних осіб з команди Байдена і Трампа визнають, принаймні в приватних бесідах, що Росія, швидше за все, збереже свої війська приблизно на 20 відсотках території України, яку вона зараз окупує – у рамках перемир’я, подібного до того, як була припинена Корейська війна в 1953 році.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня заявив, що він дуже хоче побачити переговори з Росією про припинення війни проти України невдовзі після його повернення до Білого дому, але не уточнив, коли саме вони відбудуться. Трамп наголосив, що хоче побачити переговори, тому що «Росія втрачає багато молоді, як і Україна».

Також президент України Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир.