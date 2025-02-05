Міністр закордонних справ Великої Британії прибув до Києва

Посол України подякував Великій Британії за те, що «у ці тяжкі часи вона завжди з нами»

Залужний: Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибув до Києва 5 лютого. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

«Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України», – заявив Залужний.

Посол України подякував Великій Британії за те, що «у ці тяжкі часи вона завжди з нами».

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, обговоривши глобальні виклики, в тому числі необхідність посилення військової підтримки України.

«Що стосується України, сторони обговорили необхідність посилити допомогу у сфері безпеки, особливо з урахуванням рішення Росії попросити КНДР відправити своїх військових для продовження жорстокої агресивної війни РФ»,– зазначається в повідомленні.

До слова, Велика Британія виділить Україні $6,6 млрд допомоги, з яких $3 млрд – від російських активів. Країни підписали угоду про військову підтримку до 2031 року та співпрацю у виробництві озброєнь.

«Тільки на цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги $6,6 млрд, із них більш ніж три – це буде щорічний обсяг – обсяг підтримки обовʼязковий, і це стільки, скільки буде потрібно – довгостроково», – пояснив український лідер.

Зеленський наголосив, що в угоді про 100-річне партнерство між Україною та Британією міститься також таємна частина.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торгівельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо.