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Європейські країни готуються до торгової війни зі США – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європейські країни готуються до торгової війни зі США – Politico
Торгова війна Європи і США може розпочатись незабаром
фото із відкритих джерел

Politico: Європа продумує комплекс заходів у відповідь у разі торгової війни з США

Країни Євросоюзу та Велика Британія вже кілька місяців готуються до різних варіантів розвитку подій у зв'язку із планами президента США Дональда Трампа запровадити мита на європейські товари. Про це пише Politico із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. При цьому в Брюсселі та Лондоні не втрачають надії переконати Трампа не запроваджувати тарифи на експорт. 

Як повідомили співрозмовники видання, незважаючи на те, що в Європі сподіваються врегулювати це питання, там також готуються до введення заходів у відповідь. Крім того, європейські лідери, зокрема прем'єр Великої Британії Кір Стармер, розробляють плани, щоб показати готовність взяти на себе тягар підтримки України. У Брюсселі та Лондоні сподіваються, що їхня допомога Києву ляже в основу майбутніх переговорів із Трампом. 

Раніше Трамп під час підписання перших указів після інавгурації заявив, що США запровадять торговельні мита на товари з країн Європейського союзу, якщо вони не закуповуватимуть більше американських газу та нафти. Також президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики починаючи з 1 лютого 2025 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує з 1 лютого запровадити додаткові 10-відсоткові мита на увесь китайський імпорт, аби примусити Пекін посилити протидію контрабанді синтетичного наркотика фентанілу з Китаю до США.  Про це американський лідер сказав у вівторок, на другий день після своєї інавгурації

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, оскільки війна в Україні наближається до третьої річниці.

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Теги: економіка Велика Британія політика імпорт Дональд Трамп Європа війна податки тарифи президент

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