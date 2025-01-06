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В Україні змінено процедуру психіатричних оглядів: кому і як часто потрібно проходити

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Україні змінено процедуру психіатричних оглядів: кому і як часто потрібно проходити
Міністерство охорони здоров’я зазначає, що не всі працівники зобовʼязані проходити психіатричні огляди
фото з відкритих джерел

Витрати на психіатричні огляди для працівників має покривати роботодавець

Психіатричні огляди в Україні з 1 січня 2025 року проходять за новою процедурою. Відтепер довідки про їхнє проходження можуть видавати не всі медичні заклади, а частота обов’язкових оглядів залежить від професії. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Чи всі працівники мають проходити психіатричні огляди?

Міністерство охорони здоров’я зазначає, що не всі працівники зобовʼязані проходити психіатричні огляди. Така вимога стосується лише певних категорій осіб, які виконують діяльність із підвищеними вимогами до стану психічного здоров’я. 

Перелік видів діяльності (робіт, професій, служби), які вимагають обовʼязкового проходження попереднього (під час прийняття на роботу) психіатричного огляду – за посиланням

Крім того, для виконання певних видів діяльності необхідно проходити періодичні (протягом трудової діяльності) психіатричні огляди. Так, періодичні психіатричні огляди мають проходити, наприклад:

  • працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, які контактують із харчовими продуктами;
  • медичні працівники;
  • водії, які займаються перевезенням пасажирів або вантажів;
  • особи, які працюють із вибуховими матеріалами чи зброєю;
  • члени екіпажів суден та інші категорії.

Повний перелік таких професій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, можна знайти за посиланням

Як часто потрібно проходити психіатричні огляди?

Залежно від професії, огляди можуть бути:

  • Попередніми – перед призначенням на посаду чи початком роботи.
  • Періодичними – у визначені терміни для підтримання допуску до виконання професійних обов’язків.
  • Позачерговими – на вимогу роботодавця чи у випадках підозри на психічний розлад (за згодою працівника).

Періодичність залежить від виду діяльності. Наприклад:

  • працівники харчової галузі та фармацевтики – раз на рік;
  • працівники атомної енергетики, члени екіпажів суден – раз на два роки;
  • водії та освітяни – раз на п’ять років.

Термін дії довідки про проходження огляду становить один рік. Однак це не означає, що після завершення цього терміну працівник обов’язково має повторно проходити огляд, щоб виконувати свої професійні обовʼязки. Огляди здійснюються згідно з визначеною періодичністю (див. вище) для конкретних категорій працівників, яка може складати один, два, три чи навіть п’ять років залежно від виду діяльності.

Тобто, якщо періодичність огляду для вашої професії становить, наприклад, три роки, то наступний огляд потрібно буде проходити через цей строк, навіть якщо термін дії довідки вже завершився. Довідка свідчить лише про факт проходження попереднього огляду, а не про зобов’язання проходити наступний раніше затвердженого терміну. 

Хто повинен сплачувати за проходження оглядів?

Законодавство України визначає, що витрати на психіатричні огляди для працівників покриває роботодавець. Зокрема, у ст. № 169 «Обовʼязкові медичні огляди працівників певних категорій» Кодексу законів про працю України зазначено: Роботодавець зобовʼязаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Нагадаємо, психотерапевт, лікар-психіатр вищої категорії, невролог Глухівської спеціалізованої лікарні Євген Скрипник розповів, що війна стала причиною появи фонової тривоги, депресії та панічних розладів. За його словами,30% людей знаходяться під загрозою серйозних психічних розладів. Найчастіше пацієнти звертаються з посттравматичним стресовим розладом – це депресія, панічні та тривожні розлади. 

До слова, через війну та постійну небезпеку обстрілів у роботі мозку українців відбуваються зміни. Одна із його частин – мигдалеподібне тіло – починає функціонувати з порушеннями. Саме тому люди можуть відчувати сильну тривогу, навіть коли не чутно сирен. Про це «Главкому» розповіла лікар-психіатр, психотерапевт, медичний психолог, доктор медичних наук, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тіна Берадзе.

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Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна

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