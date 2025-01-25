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Після указу Трампа із США депортують деяких відомих росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Після указу Трампа із США депортують деяких відомих росіян
Дональд Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів
фото з відкритих джерел

Росіяни просили притулок у США, перетнувши кордон із Мексикою

Після підписаного президентом США Дональдом Трампом указу про депортацію нелегальних мігрантів, країну можуть покинути деякі росіяни, які втекли із держави-агресорки. Російськы Telegram-канали називають трьох відомих в РФ діячів, яким може загрожувати депортація.

Ідеться про гумориста Данила Поперечного, блогера Олександра Шпака та стримера Іллю Медіссона.

Причиною можливої депортації називають те, що ці росіяни просили притулок у США, перетнувши кордон із Мексикою. Після цього вони чекали на тимчасовий в'їзд за спрощеною програмою.

Данило Поперечний
Данило Поперечний
фото з відкритих джерел

Данило Поперечний стояв на антиукраїнських позиціях і від 2018 року мав трирічну заборону на в’їзд до України. Після повномасштабного вторгнення засудив агресію та втік із РФ. При цьому він заявив, що фінансово не буде підтримувати жодну зі сторін конфлікту, щоб «не бути причетним до смертей людей».

Саша Шпак
Саша Шпак
фото з відкритих джерел

Ілля Медісон у червні 2022 року хотів відвідати Донбас, але втік із Росії після оголошення мобілізації. При цьому він досі називає себе російським «патріотом» та підтримує окупантів.

Ілля Медісон
Ілля Медісон
фото з відкритих джерел

Олександр Шпак засудив російську агресію та публічно підтримував Україну. Після підриву окупантами Каховської ГЕС він звинуватив у цьому росіян, за це у РФ проти нього відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Очікується, що тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність.

До слова, у США вже почали заарештовувати і депортовувати сотні «нелегальних іммігрантів»

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Теги: Донбас Дональд Трамп Telegram президент депортація кордон притулок росіяни

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