Ковідний колапс у Великобританії: на допомогу медикам прийшли військові

По всій Великобританії вже допомагають медикам близько 1800 військових

Лондон сильно постраждав від спалаху «Омікрона»

У лікарнях Лондона не вистачає персоналу через зростання хворих Covіd-19. Тому військових відправили на допомогу медикам. Про це повідомляє Sky News.

Лондон сильно постраждав від спалаху «Омікрона», через що не вистачає персоналу в лікарнях. Міністерство оборони заявило, що відправляє на допомогу медикам 200 військовослужбовців, які допомагатимуть протягом трьох тижнів.

«Чоловіки і жінки наших збройних сил знову активізуються, щоб підтримати своїх відданих своїй справі колег в NHS, оскільки вони працюють рука об руку, щоб захистити націю від Covіd-19», – заявив Міністр оборони Бен Уоллес.

Він уточнив, що військові «водили машини швидкої допомоги, вводили вакцини і підтримували пацієнтів у лікарнях».

Також наголошується, що по всій Великобританії вже допомагають медикам близько 1800 військових. У їх число входять 313 співробітників, що надають допомогу валлійської службі швидкої допомоги NHS Trust, і 96 співробітників Шотландської служби швидкої допомоги, а більше 1000 чоловік допомагають за програмою ревакцинації.

До слова, світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19.

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Нагадаємо, у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія 24 грудня діагностували коронавірус. Він повністю вакцинований, хворів на Covid-19 у легкій формі і назагал почувався добре. 30 грудня Патріарха виписали з лікарні.

Тим часом США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19. Зазначається, що 3 січня 2022 року в США зареєстрували 1 млн 82 тис. 549 випадків зараження Covid-19. За цю ж добу померло 1688 пацієнтів.

Тим часом, 6 січня 2022 року в Україні зафіксовано ще понад 7 000 випадків коронавірусу.

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До слова, МОЗ дозволив робити бустерне Covid-щеплення усім вакцинованим.