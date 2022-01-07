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    Covid-19 в Україні: за добу понад 5 тис. громадян здолали недугу

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    Понад 7 тис. українців захворіли на коронавірус - Covid-19 в Україні: за добу понад 5 тис. громадян здолали недугу
    Понад 7 тис. українців захворіли на коронавірус
    фото з відкритих джерел

    Коронавірус забрав життя 192 українців

    За минулу добу, 6 січня 2022 року, в Україні зафіксовано ще понад 7 000 випадків коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Також зареєстровано 192 летальні випадки.

    За добу 6 січня в Україні:

    • зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203).;
    • 71 841 людину вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 866 осіб;
    • летальних випадків – 192;
    • одужало – 5 595 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 696 468 осіб;
    • одужало – 3 506 509 осіб;
    • летальних випадків – 97 088;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

    Серед усіх регіонів країни найбільше заражень у Києві – 904, Івано-Франківській (505) та Львівській (494) областях.

    В Україні вчителька, яка працювала без вакцинації, сплатить чималий штраф.

    До слова, МОЗ дозволив робити бустерне Covid-щеплення усім вакцинованим.

    Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

    Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.

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    Теги: хвороби імунітет ВООЗ коронавірус
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    Covid-19 в Україні: за добу понад 5 тис. громадян здолали недугу