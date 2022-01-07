Covid-19 в Україні: за добу понад 5 тис. громадян здолали недугу
Коронавірус забрав життя 192 українців
За минулу добу, 6 січня 2022 року, в Україні зафіксовано ще понад 7 000 випадків коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Також зареєстровано 192 летальні випадки.
За добу 6 січня в Україні:
- зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203).;
- 71 841 людину вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 866 осіб;
- летальних випадків – 192;
- одужало – 5 595 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 696 468 осіб;
- одужало – 3 506 509 осіб;
- летальних випадків – 97 088;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.
Серед усіх регіонів країни найбільше заражень у Києві – 904, Івано-Франківській (505) та Львівській (494) областях.
В Україні вчителька, яка працювала без вакцинації, сплатить чималий штраф.
До слова, МОЗ дозволив робити бустерне Covid-щеплення усім вакцинованим.
Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.
Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.
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