Covid-19 в Україні: за добу понад 5 тис. громадян здолали недугу

Коронавірус забрав життя 192 українців

За минулу добу, 6 січня 2022 року, в Україні зафіксовано ще понад 7 000 випадків коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Також зареєстровано 192 летальні випадки.

За добу 6 січня в Україні:

зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203).;

71 841 людину вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 866 осіб;

летальних випадків – 192;

одужало – 5 595 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 696 468 осіб;

одужало – 3 506 509 осіб;

летальних випадків – 97 088;

проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Серед усіх регіонів країни найбільше заражень у Києві – 904, Івано-Франківській (505) та Львівській (494) областях.

В Україні вчителька, яка працювала без вакцинації, сплатить чималий штраф.

До слова, МОЗ дозволив робити бустерне Covid-щеплення усім вакцинованим.

Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.