Відомий шоумен Жогло пояснив, чому різко схуднув на 54 кілограми

Володимир Жогло: «Проблеми зі здоров'ям існували у величезній кількості»

Український шоумен та гуморист Володимир Жогло розкрив деталі свого різкого схуднення на 54 кілограми за пів року. Він зауважив, що переніс операцію, під час якої йому видалили 80% шлунка. Про це Жогло розповів в інтерв’ю «Розмові», повідомляє «Главком».

«Проблеми зі здоров'ям існували у величезній кількості. Було два варіанти виходу з цієї ситуації. Перший – дуже різко і самостійно взятися за себе і піти шляхом абсолютної зміни способу життя, що дуже складно. Загалом, класичні методи, але з урахуванням, що в мене був діабет другого типу, є конкретна дієта №9. Я зрозумів, що через мою зайнятість і специфіку діяльності дуже важко дотримуватися режиму. Я б не зміг цього зробити. До того ж я дуже добрий і рідко відмовляю, коли кажуть: «А ну спробуй це смачненьке». А як відмовити, коли воно справді смачне? Ми поспілкувалися з дружиною, і вона наполягла на другому варіанті – піти на операцію. Мені прибрали 80% шлунка. Залишилося 20%. Це дуже багато, але цього достатньо для мого організму», – розповів гуморист.

Артист додав, що після операцій йому все одно слід змінити харчування. Застосовується дієта з дефіцитом калорій. А головним обмеженням для нього також є те, що він за один раз не може вживати більше ніж 150 г їжі: «Це єдине моє обмеження, хоч я їм усе, але в дуже маленьких порціях».

До слова, український актор театру та кіно Олександр Печериця потрапив до лікарні. Він переніс операцію на нозі.