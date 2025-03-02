Що сталося із дружиною Олега Винника? Пластичний хірург прокоментував хейт соцмереж

Дмитро Слоссер заперечив версію про можливі пластичні операції: «Я не бачу слідів хірургічних втручань»

Дружина українського співака Олега Винника, співачка Таюне, після тривалої відсутності в соцмережах знову з’явилася на публіці, але її зовнішні зміни стали приводом для активних обговорень. Коментатори звернули увагу, що Таюне змінилася за час повномасштабного вторгнення. Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер у коментарі «Главкому» висловив свою думку щодо змін у зовнішності співачки. Він вважає, що причина може критися в харчуванні та способі життя і «це абсолютно природна реакція організму».

Кадром з дружиною Винника поділилася голова його фан-клубу Валерія Барон на своїй сторінці в Facebook.

«Можливо, це наслідки зміни раціону, адже німецька їжа містить більше гормонів, або ж співачці доводиться вживати фастфуд. Також варто враховувати вплив стресу, через який люди часто починають більше їсти. Це абсолютно природна реакція організму», – пояснив лікар.

Дмитро Слоссер також заперечив версію про можливі пластичні операції: «Я не бачу слідів хірургічних втручань або побічних ефектів процедур. Видимі зміни – це радше вікові процеси, а не результат роботи пластичних хірургів. Принаймні, якщо говорити про обличчя», – зазначив Слоссер.

Нагадаємо, артист виступив в одному з клубів у Празі в День усіх закоханих, 14 лютого.

Перед коцертом Олег Винник засвітився з дружиною Таюне. На відео парочка стояла на тлі ресторану, де був запланований концерт, та співала про майбутню подію в Празі.

Нагадаємо, що після початку війни Винник разом із дружиною переїхав до Німеччини, де тривалий час залишався поза увагою громадськості. Лише майже через два роки артист пояснив свою відсутність лікуванням за кордоном.

До великої війни Таюне активно вела соцмережі фото: instagram/taunetaisia

Нагадаємо, Олег Винник у грудні оголосив про концерт у Польщі. Однак через кілька днів переніс його. Так, виступ артиста планувався в Варшаві 21 грудня цього року. Хоча безліч прихильників артиста були приємно здивовані, також багато українців не оцінили рішення артиста та обурювалися у соціальних мережах. Оскільки Олег Винник майже не висловлювався про повномасштабну війну у 2022 році, та з лютого 2022 року перебуває за кордоном. Про повернення до України артист не робив жодних заяв.

Але 12 грудня раптово з'явилося повідомлення, що концерт переноситься. За словами команди Винника, причиною стали технічні проблеми.