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Унікальна операція. Медики видалили пухлину мозку, поки пацієнт був при тямі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Унікальна операція. Медики видалили пухлину мозку, поки пацієнт був при тямі
Уже за тиждень після операції пацієнта виписали додому з позитивною динамікою
фото: Перше медичне об'єднання Львова

Перед основним моментом втручання, самим видаленням пухлини, анестезіологи розбудили чоловіка

У Лікарні святого Луки Першого медоб’єднання Львова виконали «унікальне втручання» з видалення пухлини головного мозку, під час якого пацієнт був при тямі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.

50-річний чоловік, який скаржився на головний біль та напад судом, звернувся до медзакладу на початку року. Після низки обстежень лікарі виявили в нього пухлину головного мозку.

Новоутвір був у важливій ділянці, яка відповідає за мовлення та рухи в кінцівках. Через це операція з його видалення була складною та ризикованою.

«Ми маємо акуратно забрати пухлину, щоб у пацієнта не виникло потім дисфункцій головного мозку. У цього чоловіка був високий ризик мовних та рухових розладів. Тому ми ухвалили рішення оперувати під wake-up анестезією», – розповів завідувач нейрохірургічного відділення Лікарні святого Луки Остап Грищук.

Для проведення першого такого втручання до операційної команди запросили анестезіолога з Лікарні святого Пантелеймона – її спеціалісти вже мають успішний досвід виконання операцій з пробудженням.

Упродовж першого етапу операції пацієнт перебував під наркозом. А перед основним моментом втручання, тобто самим видаленням пухлини, анестезіологи розбудили чоловіка.

Протягом тридцяти хвилин він перебував при тямі. У цей час логопед проводив лінгвістичний тест, а нейрофізіолог відстежував рухи в кінцівках, аби нейрохірурги були впевнені в тому, що не зачіпають жодних важливих структур.

Операція тривала три години. Лікарям вдалось успішно видалити трисантиметрову пухлину, мовні та рухові центри чоловіка не постраждали. Уже за тиждень після операції пацієнта виписали додому з позитивною динамікою.

«Тепер ми будемо впроваджувати такі операції на постійній основі у разі патологій, які потребують саме втручання з допомогою wake-up анестезії», — заявив нейрохірург Андрій Козловський.

Нагадаємо, у львівській лікарні «Охматдит» прооперували 15-річну дівчинку із Запоріжжя, зі шлунка якої вилучили кілограм волосся. Про це повідомили в Центрі дитячої медицини Львова.

Там розповіли: ще коли дівчинці було сім років, у неї вже виявляли трихобезоар, тому її прооперували в рідному Запоріжжі. Однак упродовж останніх двох років дівчинка й далі скаржилася на біль у животі, блювоту, проблеми з прийомом їжі та втрату апетиту.

До слова, у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова лікарі провели операцію 15-річній дівчині зі складним діагнозом – трофобластична хвороба, повний міхуровий занесок. Цей стан супроводжується значним ризиком масивної кровотечі, яка може стати смертельно небезпечною для пацієнтки.

Також у харківському шпиталі запровадили унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами, яку розробили лікарі у США.

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Теги: лікарня чоловік рак методи лікування

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