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Хірурги Вінниці прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною правого наднирника

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Хірурги Вінниці прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною правого наднирника
Вінницькі медики провели надскладну лапароскопічну операцію
фото з відкритих джерел

В результаті усі етапи виконано з мінімальною інвазією

У відділенні гінекології та реконструктивної урології було виконано складну, але успішну лапароскопічну адреналектомію пацієнтці з рідкісною патологією – пухлиною правого наднирника. Про це повідомили на сторінці Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І.Пирогова.

Особливості операції:

  • Тривалість: 55 хвилин
  • Методика: лапароскопічна хірургія в 3D-4K форматі

В лікарні зазначили, що в результаті усі етапи виконано з мінімальною інвазією, що забезпечує менший травматизм, мінімальну крововтрату та швидке відновлення пацієнтки.

«Ця операція є чудовим прикладом застосування новітніх технологій у хірургії, які дозволяють ефективно вирішувати складні клінічні випадки. Дякуємо команді лікарів на чолі з Кравченко Артем  та медичному персоналу за їхній професіоналізм, злагоджену роботу та турботу про пацієнтку. Пацієнтці бажаємо швидкого одужання та повного відновлення», – йдеться у повідомленні лікарні.

Нагадаємо, що хірурги Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова провели унікальну операцію українському військовослужбовцю – пересадили шкіру на обличчі.

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Теги: медицина Вінниця медик

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