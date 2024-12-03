Хірурги Вінниці прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною правого наднирника

В результаті усі етапи виконано з мінімальною інвазією

У відділенні гінекології та реконструктивної урології було виконано складну, але успішну лапароскопічну адреналектомію пацієнтці з рідкісною патологією – пухлиною правого наднирника. Про це повідомили на сторінці Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І.Пирогова.

Особливості операції:

Тривалість: 55 хвилин

Методика: лапароскопічна хірургія в 3D-4K форматі

В лікарні зазначили, що в результаті усі етапи виконано з мінімальною інвазією, що забезпечує менший травматизм, мінімальну крововтрату та швидке відновлення пацієнтки.

«Ця операція є чудовим прикладом застосування новітніх технологій у хірургії, які дозволяють ефективно вирішувати складні клінічні випадки. Дякуємо команді лікарів на чолі з Кравченко Артем та медичному персоналу за їхній професіоналізм, злагоджену роботу та турботу про пацієнтку. Пацієнтці бажаємо швидкого одужання та повного відновлення», – йдеться у повідомленні лікарні.

Нагадаємо, що хірурги Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова провели унікальну операцію українському військовослужбовцю – пересадили шкіру на обличчі.