Зафіксовано рекорд тривалості коронавірусної хвороби

Пацієнтка хворіла на Covid-19 майже рік

Фахівці Національного інституту здоров'я в США зафіксували найтриваліший підтверджений випадок Covid-19. 47-річна жінка хворіла на коронавірус протягом 355 днів. Про це повідомляють «Известия».

Жінку було госпіталізовано у травні 2020 року. На той момент пацієнтка мала такі симптоми, як температура і кашель. Перші ознаки інфекції у жінки проявилися за 11 днів до того, як вона опинилася в лікарні.

Також пацієнтка нещодавно перенесла лімфому, але повністю вилікувалася від неї після проходження клітинної терапії. Як з'ясувалося пізніше, терапія призвела до того, що її імунна система майже повністю втратила B-клітини, яких потребує організм для боротьби з інфекціями.

Медики намагалися вилікувати пацієнтку, даючи їй кисень і плазму крові перехворілих на Covid-19. Через місяць її температура знизилася до 37° C, а симптоми застуди стали слабшими. Було прийнято рішення виписати жінку з лікарні, проте вдома вона продовжувала отримувати кисень. При цьому, пацієнтка щомісяця здавала тести на коронавірус, які постійно виявлялися позитивними.

У березні 2021 року концентрація інфекції в її організмі знову підвищилася, тому було прийнято рішення повернути жінку до лікарні. Її продовжили лікувати плазмою з високим вмістом антитіл. Крім того, їй призначили противірусний препарат – Ремдесивір. Згодом їй вдалося повністю одужати.

Нагадаємо, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, відмови українців від Covid-вакцинації продиктовані «інформаційною війною» Москви з Києвом.

Раніше США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

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