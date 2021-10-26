Плюс дві області: в Україні розширили «червону» зону

У «червоний» список додалися Рівненщина та Миколаївщина

В Україні тепер вже вісім «червоних» областей

МОЗ України розширив «червону» зону карантину до восьми областей. У список додалися Рівненщина та Миколаївщина. Це випливає з даних пресслужби МОЗ.

Так, у зону з найжорсткішими обмеженнями входять:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська,

Херсонська,

Рівненська,

Миколаївська.

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З 26 жовтня на Рівненщині та Миколаївщині забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Обмеження «червоного» рівня не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» Covid-сертифікату.

У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

У цій зоні заклади освіти можуть працювати лише, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат.

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