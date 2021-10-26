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    Плюс дві області: в Україні розширили «червону» зону

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    У &laquo;червоний&raquo; список додалися Рівненщина та Миколаївщина - Плюс дві області: в Україні розширили «червону» зону
    У «червоний» список додалися Рівненщина та Миколаївщина
    фото: glavcom.ua

    В Україні тепер вже вісім «червоних» областей

    МОЗ України розширив «червону» зону карантину до восьми областей. У список додалися Рівненщина та Миколаївщина. Це випливає з даних пресслужби МОЗ.

    Так, у зону з найжорсткішими обмеженнями входять:

    • Дніпропетровська,
    • Донецька,
    • Запорізька,
    • Одеська,
    • Сумська,
    • Херсонська,
    • Рівненська,
    • Миколаївська.

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    З 26 жовтня на Рівненщині та Миколаївщині забороняється:

    • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
    • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
    • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
    • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

    Обмеження «червоного» рівня не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» Covid-сертифікату.

    У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

    У цій зоні заклади освіти можуть працювати лише, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат.

    До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

    Зазначимо, МОЗ України дозволив вакцинувати дітей від Covid-19: кого і якою вакциною.

    Як відомо, 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

    До слова, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.

    Також у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Миколаївщина Україна Рівненщина карантин
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    Плюс дві області: в Україні розширили «червону» зону