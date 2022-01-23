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    На Рівненщині чотири села ізольовані через небезпечну хворобу

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    У населених пунктах оголосили карантин через скаженого кота - На Рівненщині чотири села ізольовані через небезпечну хворобу
    У населених пунктах оголосили карантин через скаженого кота
    фото з відкритих джерел

    Загрозливою зоною визнано територію в радіусі шести кілометрів

    У Рівненській області на території чотирьох населених пунктів оголошено карантин через виявлений сказ у безпритульного кота. Про це повідомили на сайті Острозької міської ради.

    Відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, в селі Новомалин та довколишніх населених пунктах, які входять у загрозливу зону, запроваджено карантинні обмеження для запобігання поширенню сказу.

    Як ідеться у повідомленні, загрозливою зоною визнано територію в радіусі шести кілометрів: окрім села Новомалин – села Ілляшівка, Лючин та Дерев’янче Острозької міської територіальної громади; а також угіддя мисливського господарства «Верхівське».

    Раніше стало відомо, що село на Прикарпатті закрите на карантин через небезпечну хворобу.

    Також на окупованому Донбасі поширюється небезпечна хвороба.

    До слова, основне джерело сказу в Україні – вуличні коти.

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    Теги: сказ Рівненщина карантин
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    На Рівненщині чотири села ізольовані через небезпечну хворобу