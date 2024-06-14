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Стамбул стає містом злиднів: 80% мешканців скаржаться на фінансову скруту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стамбул стає містом злиднів: 80% мешканців скаржаться на фінансову скруту
Мешканці Стамбула нарікають на економічрну ситуацію у Туреччині
фото із відкритих джерел

Тим часом з Туреччини виїздить все більше українців, які мали в цій країні посвідку на проживання

Згідно з дослідженням муніципалітету Стамбула, головним викликом для стамбульців є економічні проблеми (так вважають більше 63% містян). Водночас, уточнює видання Sözcü, 80,1% стамбульців ледь зводять кінці з кінцями.

Такі висновки експерти роблять із травневого звіту так званого «Стамбульського барометра», який щомісяця публікує муніципальне Стамбульське агентство планування.

Стамбул є найбільшим містом Туреччини. Тим часом економічні негаразди торкаються всієї країни. Так, річна інфляція споживчих цін у Туреччині у травні сягнула 75,45% (у квітні становила 69,8%), що трохи вище за пронози, пише Reuters із посиланням на офіційні дані.

Цікаво, що 49,2% опитаних, хто користується кредитними картками, заявили, що вони в змозі сплатити весь місячний борг по своїй кредитній картці, а 32,4% повідомили, що вони не можуть сплатити навіть мінімальну суму кредиту за свої покупки.

Президент Стамбульського агентства планування Буґра Гьокче сказав: «Проблеми в економіці та висока вартість життя посилюють економічні негаразди стамбульців і ускладнюють їм можливість заробити на життя. Особливо великим тягарем є підвищення оренди житла та цін на продукти харчування». Тим часом експерти вимагають проведення іншої політики, що сприятиме зниженню вартості життя та збільшенню купівельної спроможності мешканців міста.

До слова, українці почали масово виїздити із Туреччини. За даними Управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. У 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис. 

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Теги: Туреччина інфляція Стамбул продукти безробіття харчування

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