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Професор-технолог пояснила, з чого роблять білий шоколад

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Професор-технолог пояснила, з чого роблять білий шоколад
Білий шоколад не містить какао-продуктів
фото з відкритих джерел

«Білий шоколад можна давати дітям, на відміну, наприклад, від чорного шоколаду 90%»

З чого виготовляють білий шоколад та чи можна давати його дітям, розповіла в інтерв'ю «Главкому» доктор технічних наук, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Лариса Баль-Прилипко. 

«Він не містить какао-продуктів. Але у ньому 20% какао-масла, є сухе молоко, вершки. Цей шоколад можна давати дітям, на відміну, наприклад, від чорного шоколаду 90%», – розповіла Лариса Баль-Прилипко. 

Харчовий технолог пояснює, що згідно з ДСТУ 3924, чорний шоколад – це шоколад, у якому какао-продуктів не менше ніж 35% і какао-масла не менше ніж 18%. «Десь 50% в ньому какао-пасти. Какао-продукти – це інгредієнти, які отримують в результаті переробки какао-бобів. Молочний шоколад містить 25% какао-продуктів», – розповіла вона. 

Також доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла. Якісне масло не повинно стріляти на сковорідці, також воно має кришитися після виймання із холодильника.

Лариса Баль-Прилипко також розповіла, що не всі сосиски, на яких написано «Дитячі», можна їсти дітям. 

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Теги: продукти їжа шоколад какао

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