Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС із 28 червня збирається повернути мита на два українські продукти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЄС із 28 червня збирається повернути мита на два українські продукти
Рішення щодо яєць та цукру має бути ухвалене у пʼятницю
фото ілюстративне

Уряд України проводить переговори з Брюсселем

Європейський союз від завтра, 28 червня, планує знову запровадити мита на імпорт українського цукру та яєць, використовуючи захисний механізм на випадок перевищення квот. Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, за словами торгового представника України Тараса Качки, уряд проводить переговори з Брюсселем.

Раніше ЄС повернув мита на український овес через перевищення встановлених квот. Тарифи у розмірі 89 євро за тонну триватимуть до червня 2025 року. Співрозмовники видання зазначають, що рішення щодо яєць та цукру має бути ухвалене у пʼятницю.

Захисний механізм дозволяє блоку повертати мита на українські птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо обсяги імпорту перевищать середній середній показник у 2022-му та 2023 роках.

Зокрема, овес досягнув цього рівня – з 1 січня було імпортовано понад 6440 тонн. За словами джерел, аналогічна ситуаціясталася з яйцями та цукром. Зазначається, що тарифи будуть оголошені у пʼятницю і становитимуть 419 євро за тонну білого цукру та 339 євро за тонну цукру-сирцю. Яйця коштуватимуть додатково 30 центів за кілограм.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив FT, що мита відповідають чинній угоді, але уряд веде переговори з Брюсселем про їх покращення.

«Мета полягає в тому, щоб усунути всі двосторонні перешкоди, які не відповідають угоді», – сказав він. 

Раніше повідомлялося, що ЄС залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років. 

Читайте також: П’ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії повернути мито на українське зерно 
Теги: економіка продукти Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисники зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам
Служба безпеки разом з ФБР провели спецоперацію у восьми країнах Євросоюзу
30 травня, 13:59
Удома та в офісі співробітника Європарлменту пройшов обшук через звинувачення у просуванні російської пропаганди
У будівлі Європарламенту пройшли обшуки у справі про російську пропаганду – The Guardian
29 травня, 14:35
Голова Європейського парламенту Роберта Метсола та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Лідери ЄС незабаром затвердять керівництво Євросоюзу на п’ять років
17 червня, 09:39
25 червня офіційно стартують переговори про вступ України до Європейського союзу
Через терни до ЄС: екзамен для Верховної Ради Євроінтеграція
25 червня, 18:00
Законопроєкт загалом передбачає перехід України до норм європейського законодавства з питань роумінгу
Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
18 червня, 12:00
Країни ЄС понад місяць не могли дійти згоди щодо нового санкційного пакета
Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії
20 червня, 11:35
ЄС також звинувачують Apple в порушенні закону про цифрові ринки
Євросоюз звинувачує Apple у порушенні технологічних правил альянсу
24 червня, 21:03
До 14-го пакета потрапили 116 фізичних і юридичних осіб
Енергетика, фінанси та торгівля: ЄС затвердив 14-й пакет санкцій проти РФ
24 червня, 10:44
Зеленський зазначив, що після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке
Зеленський прокоментував початок переговорів про вступ України до ЄС
25 червня, 22:43

Економіка

ЄС із 28 червня збирається повернути мита на два українські продукти
ЄС із 28 червня збирається повернути мита на два українські продукти
Росія нарощує виробництво зброї: британські експерти підказали, як діяти
Росія нарощує виробництво зброї: британські експерти підказали, як діяти
Російська економіка незабаром помре? Центральний банк РФ зробив заяву
Російська економіка незабаром помре? Центральний банк РФ зробив заяву
Суд ЄС анулює санкції з російського олігарха та виплатить йому компенсацію – Reuters
Суд ЄС анулює санкції з російського олігарха та виплатить йому компенсацію – Reuters
Більше двох мільйонів боєприпасів додатково: Пісторіус готується укласти мільярдну угоду
Більше двох мільйонів боєприпасів додатково: Пісторіус готується укласти мільярдну угоду
Росія вперше в історії закупила цінний метал у Індії: усе через санкції
Росія вперше в історії закупила цінний метал у Індії: усе через санкції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
5685
Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
4335
Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців
4043
Німеччина закликає позбавити українців призовного віку статусу захисту

Новини

Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua