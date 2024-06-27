ЄС із 28 червня збирається повернути мита на два українські продукти

Рішення щодо яєць та цукру має бути ухвалене у пʼятницю

Уряд України проводить переговори з Брюсселем

Європейський союз від завтра, 28 червня, планує знову запровадити мита на імпорт українського цукру та яєць, використовуючи захисний механізм на випадок перевищення квот. Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, за словами торгового представника України Тараса Качки, уряд проводить переговори з Брюсселем.

Раніше ЄС повернув мита на український овес через перевищення встановлених квот. Тарифи у розмірі 89 євро за тонну триватимуть до червня 2025 року. Співрозмовники видання зазначають, що рішення щодо яєць та цукру має бути ухвалене у пʼятницю.

Захисний механізм дозволяє блоку повертати мита на українські птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо обсяги імпорту перевищать середній середній показник у 2022-му та 2023 роках.

Зокрема, овес досягнув цього рівня – з 1 січня було імпортовано понад 6440 тонн. За словами джерел, аналогічна ситуаціясталася з яйцями та цукром. Зазначається, що тарифи будуть оголошені у пʼятницю і становитимуть 419 євро за тонну білого цукру та 339 євро за тонну цукру-сирцю. Яйця коштуватимуть додатково 30 центів за кілограм.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив FT, що мита відповідають чинній угоді, але уряд веде переговори з Брюсселем про їх покращення.

«Мета полягає в тому, щоб усунути всі двосторонні перешкоди, які не відповідають угоді», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що ЄС залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років.