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Сезонні ярмарки у Києві: через спеку заборонено продаж низки продуктів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сезонні ярмарки у Києві: через спеку заборонено продаж низки продуктів
фото з відкритих джерел

«Ярмарки відбуватимуться з дотриманням правил безпеки, як того вимагають умови воєнного стану», – зазначають у КМДА

Через спеку з 3 липня на сільськогосподарських і сезонних ярмарках у Києві тимчасово заборонено продаж швидкопсувних продуктів, а саме: свіжого м’яса, м’ясопродуктів, ковбасних виробів, живої та свіжомороженої риби, морепродуктів, молока, молочної продукції, яєць птиці, кондитерських виробів із кремом тощо. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, 3 липня (середа) ярмарки тривають у:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянський район – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

4 липня (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

5 липня (п’ятниця) у:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

6 липня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянський район – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

7 липня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

«Ярмарки відбуватимуться з дотриманням правил безпеки, як того вимагають умови воєнного стану. Під час повітряної тривоги обов'язково перебувайте в укритті», – зазначають у КМДА.

Також жителі та гості столиці можуть відвідати комунальні ринки:

  • Бессарабський ринок – Бессарабська площа, 2;
  • Володимирський ринок – вул. Антоновича, 115;
  • Житній ринок – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення в Україну часто заїжджає неконтрольований імпорт під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема це молочна і м'ясна продукція. Після споживання консервів з однієї таких партій двоє людей у Миколаївській та Київській областях захворіли на ботулізм. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник відомства Сергій Ткачук.

Брак овочів та фруктів у щоденному раціоні збільшує ризик розвитку ожиріння, серцево-судинних хвороб та певних видів раку. Тож у міністерстві охорони здоров'я України розповіли, скільки та та як саме необхідно їсти овочів та фруктів, щоб бути здоровим. 

До слова, в Україні стартує сезон кавунів. Проте баштанові з'являються на полицях українських магазинів задовго до початку сезону. У Держпродспоживслужбі розповіли, звідки беруться у травні «українські кавуни» та чи безпечно купувати таку продукцію.

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Теги: Київ продукти спека

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